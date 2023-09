‘Thoda ruk jaate, kuch baatien karni thi’

Kiku Sharda écrit une note sincère en souvenir de ses deux parents qu’il a perdus en deux mois.

Kiku Sharda, célèbre du Kapil Sharma Show, connu pour faire rire les gens avec des concerts de bandes dessinées, a récemment révélé qu’il avait perdu ses deux parents en deux mois et avait écrit une note sincère pour pleurer leur perte.

Dimanche, Kiku Sharda est allé sur son Instagram et a partagé une photo de ses parents. Le comédien a révélé qu’il avait perdu ses deux parents au cours des 2 derniers mois et a écrit : « Les a perdus tous les deux au cours des 2 derniers mois. Ma maman et mon papa.





La comédienne a en outre écrit une note sincère pour sa mère et son père séparément dans le même message. En souvenir de sa mère, Kiku Sharda a écrit : « Maa-aapki bahut yaad aati hai maa, aapke bina life ke baare mein kabhi socha nahi tha. Ab simples émissions de télévision ke baare mein mujhe feedback kaun dega, mujhe kaun bataiga ki main kaha galat ja raha hoon aur kahan sahi, meri har kaamyabi par khush kaun hoga aur simple har revers par dukhi kaun hoga. KBC ka épisode dekh kar mujhe appel kaun karega aur bataiga ke aaj Amithabh Bachchan ne kya mazedaar kiya. Mujhe aur bahut kuch sunna tha aap se, bahut kuch kehna tha aapse, bahut kuch poocha tha aapse, ouais sab ab kisse ?

L’acteur a en outre écrit une note émouvante en souvenir de son père et a écrit : « Papa- Aapko hamesha itna strong dekha, itna confiant dekha, life ko puri tarah profitez de karte dekha. Vous aviez tellement de projets pour vos enfants et petits-enfants que la famille comptait le plus pour vous. « Positivité », c’est ainsi que je vous décris, je n’ai jamais vu personne aussi positif que vous. Dans les plus grandes chutes de la vie, on voit toujours le bon côté. Bahut seekha aapse, aur bahut seekhna tha aapse.

Il a conclu le message et a écrit : « Aap dono ne jaane mein jaldbaazi kar di. Thoda ruk jaate, kuch baatien baaki thi (Parti trop tôt, il nous restait encore beaucoup de choses à discuter si vous aviez attendu un peu tous les deux). Vous vous êtes promis d’être ensemble pour toujours et vous êtes ensemble (emoji coeur rouge). Tu me manques maa et paa.

Les amis de Kiku Sharda ont également exprimé leurs condoléances. Soudanshu Pandey a écrit : « mes plus sincères condoléances. Que Mahakal leur donne la paix… Om Shanti. Mahima Chaudhary a écrit : « Je suis vraiment désolé d’en entendre parler. » Les internautes ont également exprimé leur tristesse face à la perte de l’acteur. L’un des commentaires disait : « Ils ne pouvaient pas rester séparés longtemps… le sourire de l’oncle était si attachant, il est encore difficile de croire qu’il nous a quittés si tôt. »

Pendant ce temps, sur le plan du travail, The Kapil Sharma Show a été interrompu en juillet et a été remplacé par India’s Got Talent. L’équipe est récemment partie en tournée aux États-Unis. Kiku Sharda sera vu dans Akshay Kumar, Sanjay Dutt, Arshad Warsi et Suniel Shetty-starrer Welcome To The Jungle. Le film devrait sortir en 2024.