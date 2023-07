This Morning star dans un bras de fer à gros sous entre Strictly et I’m A Celeb

POPULAIRE L’animatrice de This Morning Josie Gibson est au centre d’une guerre d’enchères entre Strictly Come Dancing et I’m A Celebrity.

L’ancienne star de Big Brother est en pourparlers prolongés pour s’inscrire soit à la série de hits de salle de bal et latino de BBC One, soit au concours de réalité dans la jungle plus tard cette année.

Cela reflète le profil plus élevé de la femme de 38 ans sur This Morning et ses efforts pour perdre la 3e place pour un look plus mince.

Josie est apparue régulièrement en tant que co-animatrice et a rejoint Holly Willoughby sur le canapé après le départ de Phillip Schofield.

Une source a déclaré: « En ce moment, elle est l’une des étoiles montantes les plus rapides de la télé du matin et elle s’est avérée incroyablement populaire auprès des téléspectateurs de This Morning.

« De toute évidence, elle connaît déjà beaucoup de cadres d’ITV et il est logique que la chaîne recrute en interne pour leur émission de téléréalité la plus importante et la plus regardée de l’année.

« Mais les patrons de la BBC veulent désespérément qu’elle apparaisse sur Strictly car elle est exactement le genre de personne chaleureuse et engageante qu’ils aiment – ​​une personne qui sera toujours un succès auprès des téléspectateurs.

« Josie n’a pas caché ses difficultés à perdre du poids et ce serait une source d’inspiration pour des millions de personnes de la voir dans un nouveau voyage potentiel de remise en forme. »

La source a ajouté: « En termes de programmation, il est plus facile pour elle d’apparaître sur I’m A Celeb. . . et elle serait probablement un grand succès auprès d’autres célébrités dans la jungle Down Under.

« Mais en termes de profil, Strictly le borde probablement et Josie adorerait une rumba. »

La mère d’un enfant née à Bristol, Josie, a remporté la 11e série de Big Brother en 2010, obtenant le pourcentage le plus élevé de tous les votes du public.

Elle a rejoint This Morning en tant qu’annonceur de concours en 2019 et a eu son premier essai de présentation deux ans plus tard.

Elle a parlé franchement de ses problèmes de poids et en 2013, elle en a perdu un tiers avec un régime alimentaire et un régime de remise en forme.

En 2016, elle a subi une intervention chirurgicale pour enlever 6 lb de peau en excès laissée par l’amincissement.

Elle a dit qu’elle avait été inspirée pour se mettre en forme après avoir lutté pour suivre son fils Reggie, quatre ans.

Après le troisième verrouillage de Covid, elle a rejoint WW (anciennement Weight Watchers) et, à un moment donné, était passée d’une taille 20 à une taille 8, perdant la 6e place.

Rex