This Morning perd face à The Chase pour la première fois en neuf ans aux shock TV Choice Awards

CE matin n’a pas réussi à remporter sa neuvième victoire consécutive pour la meilleure émission de télévision de jour aux TV Choice Awards de ce soir.

Le programme dirigé par Holly Willoughby et Phillip Schofield a été battu par The Chase de Bradley Walsh.

Rex

Rex

C’est la première fois depuis la pandémie que les récompenses étoilées, qui présentent ce pour quoi les téléspectateurs ont voté comme leurs émissions préférées, reviennent en personne et ont été animées par le comédien Jo Brand au London Hilton on Park Lane.

Strictly Come Dancing a remporté le prix de la meilleure émission de talents pour sa 19e série, battant Britain’s Got Talent d’ITV et The Masked Singer et The Great British Bake Off de Channel 4.

Emmerdale a été nommé meilleur feuilleton et sa star Mark Charnock a remporté le prix du meilleur acteur de feuilleton pour sa performance émouvante en tant que survivant d’un AVC Marlon Dingle.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! a remporté son 17e prix de la meilleure émission de téléréalité tandis que Channel 4 a vu Gogglebox nommée meilleure émission de divertissement.

Call The Midwife de la BBC a remporté le prix du meilleur drame familial tandis que la star du drame d’époque Jenny Agutter a été nommée meilleure actrice.

Netflix a remporté le prix du meilleur nouveau drame avec la romance LGBT + Heartstopper, la meilleure performance comique pour After Life de Ricky Gervais et la meilleure série dramatique pour le drame de la période romantique Bridgerton.

Long Lost Family a remporté le prix du meilleur style de vie, le meilleur acteur est allé à Cillian Murphy pour le drame policier de la période de la BBC Peaky Blinders et la meilleure émission factuelle est allée à This Week On The Farm de Channel 5.

Le samedi matin de James Martin sur ITV a remporté le prix de la meilleure émission culinaire et Gillian Wright a remporté le prix de la meilleure actrice pour son interprétation de Jean Slater dans le feuilleton de la BBC EastEnders.

Getty

Mark de The Chase était là pour récupérer le prix[/caption] Getty

Anne Hegerty avait l’air incroyable à la fête[/caption]

Gagnants des TV Choice Awards 2022 MEILLEURE SÉRIE DRAMATIQUE Bridgerton, Netflix MEILLEUR DRAME FAMILIAL Appelez la sage-femme, BBC1 MEILLEUR NOUVEAU DRAME Coup de cœur, Netflix MEILLEUR SPECTACLE DE DIVERTISSEMENT Gogglebox/Celebrity Gogglebox, Canal 4 MEILLEUR SPECTACLE DE RÉALITÉ Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !, ITV MEILLEURE PERFORMANCE COMÉDIQUE Ricky Gervais, Après la vie, Netflix MEILLEUR TALENT SHOW Venez danser strictement, BBC1 MEILLEUR SPECTACLE LIFESTYLE Famille perdue depuis longtemps / Famille perdue depuis longtemps: Né sans trace, ITV MEILLEUR SPECTACLE DE JOUR La chasse, ITV MEILLEUR ACTEUR Cillian Murphy, Peaky Blinders, BBC1 MEILLEURE ACTRICE Jenny Agutter, appelez la sage-femme, BBC1 MEILLEUR SPECTACLE FACTUEL Cette semaine à la ferme/Le printemps à la ferme/L’été à la ferme/L’hiver à la ferme, Canal 5 MEILLEUR SALON ALIMENTAIRE Samedi matin de James Martin, ITV MEILLEUR ACTEUR DE SAVON Mark Charnock, Marlon Dingle, Emmerdale, ITV MEILLEURE ACTRICE DE SAVON Gillian Wright, Jean Slater, EastEnders, BBC1 MEILLEUR SAVON Emmerdale, ITV