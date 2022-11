This Morning et Loose Women dans un énorme remaniement de l’horaire de Noël

ITV a un énorme remaniement du calendrier de Noël.

Tout change pour This Morning et Loose Women pendant la saison des fêtes.

Holly et Phil sont impliqués dans un énorme bouleversement de Noël sur ITV

Ce matin fera partie d’un énorme bouleversement de Noël cette année.

L’émission est généralement diffusée le jour de Noël pour une émission spéciale préenregistrée animée par Phillip Schofield et Holly Willoughby, et il y a aussi un épisode du jour de Noël de Good Morning Britain and Lorraine.

Dans un remaniement massif pour la première fois cette année, This Morning et Loose Women seront également diffusés entre Noël et le Nouvel An.

Il y aura des épisodes supplémentaires des deux émissions, avec une nouvelle publicité festive spéciale mettant en vedette certaines des plus grandes stars de l’émission alors qu’elles célèbrent et marquent les offres d’ITV Daytime en cette période festive.

Les fans pourront toujours voir leurs émissions de jour préférées pendant la saison des fêtes.

This Morning et Loose Women seront diffusés du mercredi 28 au vendredi 30 décembre.

Good Morning Britain et Lorraine seront également diffusés à leurs heures habituelles.

ITV n’a pas encore précisé qui animera les émissions festives, mais il s’agira probablement d’un mélange des visages les plus populaires de la station.

Les stars de Good Morning Britain Susanna Reid, Ben Shephard, Kate Garraway, Ranvir Singh, Richard Arnold, Charlotte Hawkins, Andi Peters et Laura Tobin devraient apparaître.

La favorite des fans, Alison Hammond, devrait également figurer dans la couverture festive.

D’autres noms, qui figurent également dans la publicité de Noël d’ITV, incluent Lorraine Kelly, Coleen Nolan, Kaye Adams, Linda Robson, Judi Love, Jane Moore, Christine Lampard, Kelle Bryan et leur nouvelle recrue, Dame Kelly Holmes.

ITV prévoit un programme de Noël passionnant