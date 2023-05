This Morning d’ITV confirme les présentateurs remplaçants « d’urgence » après la hache de Phillip Schofield

CE matin a confirmé quels présentateurs se joindront à Holly Willoughby après la hache de Phillip Schofield hier.

ITV a révélé hier que Holly, 42 ans, serait rejointe par des membres de la «famille This Morning» dans le cadre de la secousse d’urgence.

Alison et Dermot remplaceront les spectacles

Le diffuseur a publié une déclaration expliquant que les membres de la famille This Morning prendraient la place du présentateur après que Phil, 61 ans, ait fait l’annonce choc samedi.

Maintenant, il a été confirmé qu’Alison Hammond et Dermot O’Leary remplaceraient la semaine prochaine.

Le couple présente généralement le spectacle le vendredi matin.

Holly ne devrait pas revenir sur les écrans de This Morning avant le lundi 5 juin – après qu’ITV a révélé qu’elle prenait « des vacances anticipées à mi-parcours ».

Les tensions entre Phillip, 61 ans, et Holly ont conduit la star à publier une déclaration choquante selon laquelle il se retirait de l’émission hier.

La paire de présentation a vu leur relation autrefois étroite s’effondrer ces dernières semaines avec un bouleversement estival « sismique » prévu.

Phillip s’est adressé à ses réseaux sociaux pour confirmer qu’il quitterait son poste après quelques jours « difficiles ».

Dans sa déclaration, il a déclaré à ses fans : « ITV a décidé que la situation actuelle ne pouvait plus durer ».

Phillip a écrit: «J’ai toujours été fier de couvrir des histoires fascinantes sur This Morning, mais récemment, This Morning lui-même est devenu l’histoire.

« Tout au long de ma carrière à la télévision – y compris les derniers jours très difficiles – j’ai toujours fait de mon mieux pour être honorable et gentil.

« Je comprends qu’ITV a décidé que la situation actuelle ne pouvait plus durer et je veux faire ce que je peux pour protéger la série que j’aime.

« J’ai donc accepté de me retirer de This Morning avec effet immédiat, dans l’espoir que la série puisse avancer vers un avenir radieux.

« Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont soutenu – en particulier les incroyables téléspectateurs de This Morning – et je vous verrai tous pour les Soap Awards le mois prochain. »

Suite à la nouvelle, ITV a fait allusion au remplaçant de la star, révélant qui occuperait sa place dans la série.

« Après plus de 20 ans sur le canapé This Morning, Phillip Schofield s’est retiré de l’émission matinale phare d’ITV après avoir présenté son dernier épisode le jeudi 18 mai », ont-ils écrit.

«Ayant co-animé l’émission primée à plusieurs reprises pendant deux décennies, Phillip continuera à présenter des émissions aux heures de pointe pour ITV, notamment The British Soap Wards le mois prochain et une nouvelle série aux heures de grande écoute.

« Holly Willoughby restera sur This Morning et co-présentera avec des membres de la famille This Morning. »

Cela vient après que The Sun ait révélé que le fossé qui se formait entre la paire – qui est devenu apparent ces dernières semaines – avait commencé il y a des ANNÉES.

La lutte pour le pouvoir du couple a atteint son paroxysme l’année dernière lorsqu’ils ont été vilipendés après avoir été aperçus en train de sauter la file d’attente pour voir la reine allongée en état.

Avant la déclaration de Phillip aujourd’hui, Holly et lui avaient déjà obtenu un congé pour présenter ensemble This Morning.

La paire autrefois meilleure amie avait eu les vacances scolaires pour se rafraîchir – alors que les fans se demandaient si Phillip reviendrait du tout.

Alison Hammond avait déjà été suggérée comme présentatrice qui succèdera à Phillip, formant un « duo dynamique » avec Holly.

