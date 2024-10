« This Is Your Country » de Tim Dillon est une télévision trash nostalgique et d’actualité

Lorsque Netflix a approché le comédien Tim Dillon pour qu’il réalise une comédie spéciale programmée pour la saison électorale, il a réfléchi à quelques options sur la manière de l’aborder. Il pourrait réaliser un stand-up spécial banal qui serait rapidement oublié le jour post-électoral, ou peut-être créer une version dérivée de « The Daily Show ». Ou il pourrait faire quelque chose d’un peu plus original en ajoutant une touche moderne à un pilier classique de la culture pop des années 90 : les talk-shows de jour.

En choisissant ce dernier format comme guide, le comédien originaire de Long Island, à New York, a peut-être trouvé sa véritable vocation dans son dernier projet, une aventure surréaliste et pourtant si réelle de 47 minutes à travers la culture moderne tout en faisant sa meilleure version d’un jeune Jerry Springer. Devant un public en studio, la comédie spéciale inspirée du talk-show, « This Is Your Country », aborde des sujets non scénarisés allant de l’immigration, OnlyFans et la disparition du commerce NFT. Les vraies personnes ordinaires que Dillon a choisies comme invités et une foule animée en font une télévision trash d’actualité dont l’Amérique a besoin juste avant les élections de novembre. Récemment, Dillon a parlé au Times de la façon dont l’émission spéciale est née, de son engagement à trouver les personnes les plus réelles pour s’asseoir sur la sellette et de ce que leurs histoires nous disent sur l’Amérique. Cette conversation a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.

De tous les formats que vous pourriez utiliser pour créer une comédie spéciale, Qu’est-ce qui a fait que le talk-show de jour des années 90 était le meilleur choix ?

La conversation avec Netflix n’a jamais été comme celle d’une comédie spéciale. La conversation était « Que veux-tu faire ? » Netflix voulait de moi quelque chose d’unique et non scénarisé. Au départ, ils achetaient quelque chose de politique et je n’étais pas vraiment intéressé par ça, et je voulais ramener la télévision trash des années 90, et c’est ce que nous avons fait, et c’est un talk-show trash des années 90, donc je ne sais pas si je j’appellerais ça une comédie spéciale. Je veux dire, ils vont l’appeler ainsi sur Netflix parce que je ne pense pas qu’ils aient un terme pour cela, mais c’est un peu ce que c’est.

L’angle des talk-shows trash TV résonne définitivement chez beaucoup d’entre nous qui ont grandi en regardant tout ça aussi.

C’est vrai, nous voulons donc le ramener. Cela finit par être une meilleure satire de l’Amérique qu’un spécial politique ou quelque chose comme ça, faire quelque chose lors d’une convention ou faire une sorte d’arnaque du « Daily Show ». Je pense que cela finit par être une très bonne satire de l’Amérique, parce que ce sont tous de vraies personnes venues parler de choses qui sont de vrais thèmes culturels et il n’y a pas de scénario, et nous ne savons tout simplement pas où tout cela va nous mener. aller. Pour moi, c’est ce qui rend les choses amusantes, c’est de ne pas vraiment savoir ce qui va se passer.

jeOn dirait que cela a également fonctionné comme un véritable talk-show dans la mesure où vous êtes allé trouver de vraies personnes qui avaient une histoire ou un drame en cours ?

Ouais, et [we] les a amenés. Nous avons tourné un tas de segments et nous n’en avons utilisé que cinq parce que nous pensions qu’ils étaient les plus intéressants, les plus drôles et les meilleurs. C’est ça le problème : ne pas savoir ce qui va se passer, c’est ce que j’aime dans le format que nous avons choisi.

Un couple et une mère au milieu discutent de la carrière secrète de son fils en massant des BBL sur OnlyFans. (Greg Gayne/Netflix)

Quels ont été vos premiers souvenirs d’enfance avec les talk-shows ?

Je me souviens juste que ma mère criait après mon père parce qu’il regardait ces ordures – comme elle l’appelait. Elle dit : « Arrête de regarder ces ordures, ton fils descend du bus scolaire et entre dans la maison. » Et mon père a dit OK, mais il les allumerait quand même. Je me souviens avoir grandi avec ce cirque tabloïd, trash, amusant et fou de la télévision de jour. Évidemment, nous avons beaucoup de télé-réalité aujourd’hui, mais la télévision de jour dans les années 90 était vraiment déséquilibrée. C’était le début du fringe d’une manière très réelle. C’était le début de beaucoup de choses que vous voyez maintenant sur TikTok ou sur YouTube ou autre.

Les animateurs de talk-shows ont également la capacité de poser des questions qui permettent à leurs invités de vraiment s’ouvrir devant un public. Quel est le rapport avec ce que vous faites en tant que comédien lorsque vous faites du travail de foule ou que vous travaillez sur du matériel qui suscitera l’engagement de votre public ?

La difficulté de faire quelque chose comme ça, surtout pour quelqu’un comme moi qui fait un podcast en solo, c’est que j’ai l’habitude de faire un monologue spontané, mais j’ai rarement des invités. Ce projet consistait à apprendre à être un bon intervieweur. C’est apprendre à travailler avec la foule, ce que je sais faire debout, mais c’est apprendre à intégrer tous ces différents éléments pour lui donner le sentiment qu’il doit couler. Et il faut que la foule soit de la partie. Il faut que les gens sur scène soient dedans. Vous espérez que les gens qui le regardent sont évidemment intéressés. Vous devez donc vous assurer que non seulement c’est divertissant dans la pièce et intéressant dans la pièce, mais que cela se traduira lorsque ce sera sur Netflix.

Je veux dire, ça aide quand tu as des couples comme les gens avec qui tu commences la série. — le gars qui fait du contenu OnlyFans où il masse [women with Brazilian Butt Lifts] pour gagner sa vie, tandis que sa petite amie n’en a aucune idée. Je pense qu’il est naturel que certaines personnes soient choquées par les invités de votre émission qui vivent réellement comme ça.

Je suis confus parce que tout le monde n’arrête pas de demander si ce sont de vraies personnes. Je me demande si quelqu’un est sorti dehors ces dernières années. Je veux dire, quelle belle vue du pays alors vous devez tous avoir. Mais pour moi, c’est la chose la moins choquante qui soit, car c’est un travail : il masse des BBL pour gagner sa vie. C’est son boulot. C’était un gars vraiment sympa, il avait un problème avec sa nana et il voulait lui dire certaines choses. Ensuite, c’est drôle parce que les gens qui regardent se demandent : « Wow, ce sont de vraies personnes ? Et je dis: « Ouais, ce sont toutes de vraies personnes. » Ce sont les États-Unis.

Tim Dillon parle à un membre du public dans « This Is Your Country », son talk-show spécial comique qui a fait ses débuts sur Netflix mardi. (Greg Gayne/Netflix)

Vous avez incorporé la politique dans le spectacle en demandant à diverses personnes dans la foule de porter soit [Kamala] T-shirts Harris ou chapeaux MAGA. Quel a été le processus de réflexion derrière cela pour lui donner un ton politique ?

Nous voulions représenter l’Amérique de la meilleure façon possible. Nous avons pensé qu’encourager le public à porter des chemises politiques ou à faire des pancartes [would help] parce que nous voulions faire quelque chose qui semble très américain, comme la situation actuelle du pays. Tous les sujets que nous avons choisis étaient, je ne veux pas dire qu’ils sont tous typiquement américains, mais ce sont certainement des sujets américains qui préoccupent les gens en ce moment.

Ça m’a fait penser à la foule d’une comédie typique montrer où les opinions politiques du public ont tendance à être mélangées, mais ils sont ils ne portent pas nécessairement des vêtements politiques pour annoncer pour qui ils votent.

L’avantage de jouer de la comédie dans un club, c’est que vous rencontrez des gens de toutes races, affiliations politiques, âges et sexes différents. Vous allez avoir un bon mélange de personnes dans un club de comédie que vous n’aurez peut-être pas dans un théâtre, car il se peut que tous vos fans viennent. Mais dans un club de comédie, n’importe quel mercredi soir au Hollywood Improv, vous allez rencontrer toutes sortes de personnes différentes, et c’est à ce moment-là que vous pouvez vraiment tester le matériel et voir quelles sont les réactions des gens.

Quelle est la chose que vous souhaiteriez aux jeunes ?, soit mIllennials, génération Z ou moins, que retenir de ce talk-show ?

Eh bien, n°1, je veux qu’ils se divertissent. C’est la première chose que je veux que tout le monde retienne de tout ce que je fais. La deuxième chose que je voudrais [them] Ce qu’il faut retenir, c’est que l’apprentissage du monde peut se faire de mille manières différentes, et que beaucoup d’entre elles peuvent être vraiment amusantes. Je pense que cette série est très drôle, ridicule et idiote, mais lorsque vous effectuez un zoom arrière, vous pouvez réellement tirer de vraies conclusions sur le monde dans lequel nous vivons. Pour être honnête, j’ai commencé avec certaines réflexions sur la façon dont cela finirait, et j’étais toujours content de la façon dont cela s’est terminé. Mais tout ce qui est évoqué dans la série est un véritable enjeu dans notre monde. Qu’il s’agisse de tout, des OnlyFans aux NFT en passant par l’immigration, tout le monde dans la série est une personne qui a été confrontée à l’un de ces problèmes. Aussi stupide, drôle et ridicule que cela puisse paraître, cela finit en fait par dresser un tableau de l’Amérique que je pense assez informé.