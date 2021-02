C’est nous, jouant toujours avec nos émotions cinq saisons.

Nous savions que Kevin (Justin Hartley) attendait impatiemment l’arrivée de lui et de Madison (Caitlin Thompson) jumeaux en essayant de tourner un grand film à Vancouver, et nous savions sur la base d’un synopsis d’épisode qu’il entreprenait un «road trip stressant». Ainsi, lorsque l’épisode de ce soir – le premier en près d’un mois – a commencé par un accident de voiture et une photo du permis de conduire de Kevin posé à côté, nous avons craint le pire.

Nous sommes devenus un peu fous, honnêtement. Nous n’étions tout simplement pas d’humeur à nous inquiéter pour aucun des Pearsons, alors quand il a été révélé que c’était une feinte méchante, nous ne pouvions pas décider si nous étions plus fous ou moins fous. C’était impoli de nous faire subir ça, mais bien que Kevin ne soit pas réellement en danger.

Il a fini par être un homme joué par Scandalede Josh Malina qui avait été dans un grave accident de voiture. Kevin était en route pour l’aéroport de Seattle pour essayer de prendre un vol pour Los Angeles, car Madison était en travail. Il a passé l’accident et s’est arrêté pour aider, abandonnant sa veste pour aider l’homme à sortir. C’est à ce moment que son portefeuille est tombé, et nous savions que son voyage à l’aéroport était voué à l’échec.