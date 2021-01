C’est nous aime vraiment une histoire dévastatrice, et nous ne pouvons pas nous empêcher de l’aimer aussi.

L’épisode de ce soir a raconté l’histoire de ce qui est arrivé à la mère biologique de Randall avant et après Randall (Sterling K. Brown) est né, et c’était, en C’est nous la mode, à la fois follement triste et extrêmement poétique. Nous sommes également à peu près sûrs qu’il y a un film que nous regarderions.

En gros, avant même de rencontrer William (Jermel Nakia/Ron Cephas Jones), Laurel (Jennifer Holmes) est tombé amoureux de Hai (Vien Hong) à la Nouvelle-Orléans. Elle l’a rencontré quand il pensait qu’elle se noyait, mais elle laissait juste échapper une certaine rage dans la rivière. Ils ont dû cacher leur amour à son père riche et puissant, qui avait des plans pour qu’elle épouse quelqu’un qui était aussi riche et puissant, et elle a essayé de faire fuir Hai à Chicago avec elle mais il avait l’impression qu’il ne pouvait pas partir. sa famille.

Au lieu de cela, elle est partie seule et s’est retrouvée à Pittsburgh, où elle a rencontré William.