This Is Us Cast rend hommage à Ron Cephus Jones

L’acteur légendaire connu pour son rôle dans C’est nous, Ron Cephas Jones, est décédé à l’âge de 66 ans.

Selon son représentant, l’acteur vétéran est décédé des suites d’un problème pulmonaire de longue date.

Le C’est nous Le casting s’est souvenu de Ron Cephas Jones avec des hommages sur Instagram après l’annonce de sa mort.

Le lien étroit que Sterling K. Brown a partagé avec son père à la télévision s’est poursuivi hors écran.

« La vie a imité l’art aujourd’hui, et l’une des personnes les plus merveilleuses que le monde ait jamais vues n’est plus avec nous. @cephasjaz est décédé, et le monde est un peu moins brillant. Frère, tu es aimé. Et tu vas nous manquer », a-t-il écrit sur Instagram.

Jones a joué le père biologique perdu depuis longtemps de Brown, William Hill, dans l’émission NBC. Pendant son passage dans la série, il a remporté deux prix Emmy en tant qu’invité. Il a également fait des apparitions tout au long de la série de six saisons de la série, qui s’est terminée en mai 2022.

Mandy Moore, membre de la distribution, s’est également rendue sur Instagram pour lui rendre hommage.

« Apprendre à connaître et à travailler avec Ron sur la course folle de » This Is Us « était le plus grand cadeau – il était de la pure magie en tant qu’humain et artiste… Je chérirai tous ces moments pour toujours. Même s’il n’était pas sur le plateau autant que nous le souhaitions tous, il faisait tellement partie intégrante du tissu de la série, c’est comme s’il avait toujours été là.

« Je n’oublierai jamais à quel point c’était spécial de filmer cet épisode particulier et de l’accueillir à nouveau pour dire au revoir à notre famille TIU et à toute l’expérience. Je suis tellement triste. Mes pensées et mon amour vont à Jasmine, sa famille et ses amis. Je t’aime, @cephasjaz.