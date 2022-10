“This Is My Brave”, NIU STEMFest, série de films d’horreur et plus – Shaw Local

1. Soyez témoin de ce qu’il faut pour partager votre histoire à “This Is My Brave” une soirée de témoignages sur les voyages de santé mentale et de toxicomanie à 19 heures jeudi au théâtre égyptien, 135 N. Second St. à DeKalb.

Il s’agit d’une organisation nationale de narration à but non lucratif, où les gens partagent leurs histoires de vie ou de prise en charge d’une personne souffrant d’une maladie mentale ou d’une dépendance. Classé PG-13 en raison d’un langage adulte, discussion sur le suicide ; les moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un parent ou d’un tuteur. Présenté par le Conseil de la santé mentale du comté de DeKalb.

Pour information, visitez egyptiantheatre.org.

2. Découvrez le STEMFest 2022 de la Northern Illinois University de 10 h à 16 h samedi au Holmes Student Center de NIU, 600 Lucinda Ave., et d’autres bâtiments, DeKalb.

Divertissement familial gratuit pour célébrer la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. Des spectacles de démonstration scientifique, des activités interactives et des conférenciers experts se concentrent sur tous les sujets, de la météo et de la chimie à l’électricité et à la biologie. Explorez des robots, assistez à un lancement de ballon météo en direct, essayez la technologie VR.

Pour information, visitez Aller.niu.edu/STEMFest.

3. Découvrez une projection de “Christine”, une partie de la série de films d’horreur du théâtre égyptien, à 19 heures mardi au théâtre, 135 N. Second St. à DeKalb.

“Christine” est un film d’horreur de 1983 classé R. Il raconte l’histoire d’Arnie Cunningham, qui achète une Plymouth Fury de 1958 qu’il nomme Christine. Lorsque l’ami d’Arnie défigure la voiture, celle-ci prend sa propre revanche.

Une projection de “The Shining” aura lieu le 25 octobre.

Pour information, visitez : egyptiantheatre.org.

4. Profitez d’une représentation de l’Orchestre philharmonique de l’Université de l’Illinois du Nord de 19 h à 20 h 30 mercredi au Music Building, Boutell Memorial Concert Hall, 550 Lucinda Ave., DeKalb.

Pour information, visitez : calendrier.niu.edu.

5. Suivez une leçon d’histoire tout en profitant d’une soirée pleine de nourriture, de musique et de divertissements lors de “His Land is Our Land”, un événement en faveur de JF Glidden Homestead and Historical Center à DeKalb de 17h30 à 21h samedi.

L’événement a lieu au Hopkins Park Terrace Room à DeKalb.

Les billets pour cet événement coûtent 40 $ par personne, 75 $ pour 2 ou une table de 8 pour 300 $. Les billets peuvent être achetés en appelant le 815-756-7904, en envoyant un courriel à info@gliddenhomestead.org, ou en s’arrêtant au musée, 921 W. Lincoln Highway, le dimanche entre midi et 16 h, selon un liste d’événements.

Le dîner sera servi par Country Store & Catering à Sycamore, avec des articles de tombola et un bar payant. Musique live par le musicien local Jim Kanas.

