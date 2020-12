En juin, Hopin a levé 40 millions de dollars frais auprès de sociétés de capital-risque telles que Accel et IVP. Le mois dernier, sans même construire une présentation formelle, la société a récolté 125 millions de dollars supplémentaires, pour une valeur de 2,1 milliards de dollars – une augmentation de 77 fois par rapport à il y a un an.

Mais alors que la pandémie se propageait et que de plus en plus de personnes organisaient des événements virtuels, les activités de Hopin ont décollé. Les offres non sollicitées des investisseurs ont commencé à affluer. «C’est comme un battement de tambour», a déclaré M. Boufarhat. «C’est devenu la nouvelle façon pour les investisseurs de tenter les fondateurs.»

SAN FRANCISCO – Hopin, une start-up d’événements virtuels à Londres, comptait sept employés et était évaluée à 38 millions de dollars au début de l’année. Johnny Boufarhat, le directeur général de l’entreprise, ne prévoyait pas de lever plus d’argent.

Au début de la pandémie, les avertissements de catastrophe pour les start-ups abondaient. Celles-ci ont largement disparu après que le choc initial du coronavirus s’est dissipé. Maintenant, alors que la nouvelle réalité du travail à distance, de l’école, des achats et de la socialisation suralimente l’adoption de produits et de services technologiques, le sentiment est allé encore plus loin – vers une frénésie de négociation.

Des start-ups comme Discord et Robinhood lèvent plus d’argent à des évaluations exorbitantes, puis être inondé de nouvelles offres de financement. Les capital-risqueurs se battent pour conclure des accords. Et alors que le service de livraison DoorDash et la start-up de location de maisons Airbnb se préparent à entrer en bourse cette semaine, la manne des offres publiques initiales est susceptible d’enrichir et d’alimenter encore plus le boom des start-ups de la Silicon Valley.

«Presque toutes les entreprises chaudes en ce moment sont poursuivies comme des fous», a déclaré Matt Murphy, un investisseur de la société de capital-risque Menlo Ventures. «Plus que jamais, il y a cette fuite vers les actifs à tout prix.»

Le boom n’est pas uniquement dû à une demande accrue de produits et services numériques. Les faibles taux d’intérêt poussent les investisseurs à rechercher des rendements sur des actifs toujours plus risqués. Les sociétés de capital-risque ont augmenté des niveaux records de capital. Un marché boursier en plein essor a permis plus d’introductions en bourse Les grandes entreprises technologiques font des acquisitions audacieuses. Même Bitcoin a atteint un nouveau sommet.

Cela a aidé les start-ups amasser 36,5 milliards de dollars de financement au troisième trimestre, en hausse de 30% par rapport à l’année précédente, selon CB Insights, qui suit le financement privé. Les start-ups ont levé 223 «méga-tours» de 100 millions de dollars ou plus jusqu’à présent cette année, sur un rythme pour surpasser le total de l’année dernière, selon Pitchbook.