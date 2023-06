Thirty Madison rachète les actifs de The Pill Club suite à sa faillite

Plateforme de gestion des soins chroniques Thirty Madison a acquis les actifs de la pharmacie de contrôle des naissances en ligne The Pill Club suite à la faillite de la société en avril.

Thirty Madison, basée à New York, a acheté plus de 100 000 dossiers de patients à la société en faillite pour 32,3 millions de dollars, selon Axios.

Thirty Madison a déclaré que grâce à son achat stratégique d’actifs, la société assurera la continuité des soins pour plus de 100 000 patientes grâce à sa marque Nurx, une société de santé féminine directe aux consommateurs, connue pour ses ordonnances contraceptives en ligne.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre engagement continu à créer une offre de santé féminine de premier plan via Nurx, notre marque de soins de santé pour femmes. Nous sommes ravis d’accueillir cette nouvelle cohorte de patientes et de leur fournir des soins de haute qualité qui ne traiteront pas seulement leur santé reproductive. besoins, mais élargissent également leurs options à la santé mentale, aux soins de la peau et plus encore pour atteindre une santé optimale », a déclaré Thirty Madison via un message sur LinkedIn.

LA GRANDE TENDANCE

Le Pill Club a été lancé en 2016 et a élevé 51 millions de dollars de série B trois ans plus tard et 41,9 millions de dollars supplémentaires en 2021.

La société a brièvement changé son nom en Favor, mais à la suite d’un procès d’un restaurant et d’une entreprise de livraison au détail qui a également utilisé le nom, est revenu à son image de marque d’origine.

L’entreprise de santé pour femmes a été critiquée en février lorsque le ministère de la Justice de Californie l’a accusée d’avoir facturé à Medi-Cal des services qu’elle n’avait pas fournis, en soumettant prétendument des demandes pour des séances de conseil en face à face de 30 minutes alors que ses infirmières praticiennes ne l’avaient pas fait. avoir un contact direct ou en temps réel avec les patients.

Le département des assurances de Californie a déclaré que le fournisseur de contrôle des naissances facturerait les visites en personne lorsque les infirmières n’examinaient que les questionnaires des patients et auraient distribué des préservatifs féminins aux bénéficiaires qui ne voulaient pas ou ne demandaient pas les contraceptifs, facturant Medi-Cal bien au-dessus du prix de détail. .

Le club de la pilule a conclu un règlement de 18,3 millions de dollars avec les autorités californiennes pour avoir prétendument fraudé le programme Medicaid de l’État, avec 15 millions de dollars à verser au DOJ et 3,3 millions de dollars au CDI.

Le règlement est intervenu quelques jours seulement après qu’un tribunal d’État a rendu public une plainte de dénonciateur contre l’entreprise, qui montrait que d’anciennes infirmières praticiennes alléguaient qu’elle avait fraudé des assureurs privés dans au moins 38 États.

Selon un déclaration de leurs avocats concernant le règlement, les dénonciateurs recevraient environ 5 millions de dollars.

The Pill Company a ensuite déposé son bilan en vertu du chapitre 11 en avril.

Pendant ce temps, Thirty Madison a recueilli des investissements substantiels, fermant un Un cycle de financement de 47 millions de dollars en 2020 et un financement de série C de 140 millions de dollars en 2021, poussant la société au statut de licorne avec une valorisation de plus de 2 milliards de dollars et une augmentation totale de plus de 210 millions de dollars.

L’entreprise spécialisée dans la santé a acheté la plate-forme de santé numérique axée sur les femmes Nurx en 2022.