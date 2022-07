Thirteen Lives : Le film Thai Cave Rescue n’est pas le mélodrame auquel je m’attendais

C’est désolant — et beaucoup trop simple — d’imaginer une version terrible de Treize vies.

Cette version imaginaire, trop hollywoodienne, écrite sur une musique swoony ininterrompue, serait centrée sur un plongeur anglais d’âge moyen, l’un des volontaires qui s’est envolé pour le nord de la Thaïlande en 2018 pour aider à sauver une douzaine de jeunes footballeurs et leur entraîneur du Tham Luang. la grotte. Nous aurions une grande partie de sa trame de fond avant de plonger dans l’action. Sa motivation serait laborieusement construite à travers une sorte de flashback sur sa propre jeunesse passionnée de football. Nous passerions plusieurs scènes avec son ex-femme et son enfant, qu’il aime tous les deux mais qu’il ne voit pas assez. (Tout cela serait renforcé pour s’assurer que le public connaissait le réel enjeux de l’opération.) Tous les personnages thaïlandais resteraient anonymes, accessoires soutenant le voyage du héros archétypal de l’Anglais. Et à la fin, l’épreuve servirait de précieuse leçon de développement du caractère pour le plongeur, qui aurait une révélation au cours de l’expérience.

Oh, et au fil des crédits, nous verrions des photos des “vraies” personnes à côté des acteurs qui les jouaient. Bien sûr.

Dieu merci, ce n’est pas le film que Ron Howard a fait. Le potentiel cinématographique du sauvetage réel était évident dès le début. Les garçons et leur entraîneur étaient à peine rentrés chez eux que toute une nuée de projets a été annoncée, prête à raconter leur sauvetage déchirant. À peine trois jours après le sauvetage des derniers membres du groupe, un documentaire fait pour la télévision intitulé Opération Thai Cave Rescue diffusé sur Discovery Channel. Une mini-série Netflix scénarisée a été annoncée. fous riches asiatiques et Dans les hauteurs le réalisateur Jon M. Chu était attaché à une autre production. En 2019, le film thaïlandais La cave est sorti, réalisé par le réalisateur thaï-irlandais Tom Waller. Documentaire de l’année dernière La rescoussedes réalisateurs du film oscarisé Solo gratuit, a décroché une poignée de récompenses. Même PureFlix, la société qui nous a amené Dieu n’est pas mort et d’autres contenus évangéliques, prévoyaient de s’y attaquer.

Vous auriez pu prévoir la ruée, je suppose, car il est certain que les nouvelles très récentes – contre et escroqueries, catastrophes, actes d’héroïsme – se transforment rapidement en films et mini-séries. Frappez pendant que le titre est chaud, pour mieux capter un public avec une courte durée d’attention.

Comme je l’ai noté en écrivant sur Journée des patriotes – mettant en vedette Mark Wahlberg dans le rôle d’un flic battu essayant de déjouer le très réel attentat à la bombe du marathon de Boston 2013 – il peut y avoir un vrai facteur dégoûtant à précipiter les histoires à l’écran. “En voyant ce genre d’histoire dans le contexte d’un divertissement finalement triomphaliste, nous risquons de voir chaque événement tragique, chaque activité terroriste, comme juste plus de fourrage pour la narration sur grand écran (comme c’est déjà le cas sur les réseaux d’information par câble), plutôt que comme une partie d’une image plus grande », ai-je écrit. De la distance de l’histoire, nous pouvons commencer à voir la situation dans son ensemble.

À leur immense crédit, Howard et l’écrivain William Nicholson, travaillant à partir d’une histoire de Nicholson et Don MacPherson, ont réussi à s’éloigner presque entièrement de ces inclinations. Treize vies est beaucoup plus sobre, voire retenu. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas sentir la version hollywoodienne avoir du mal à passer par endroits – il y a un peu trop de plans d’une statue de déesse à l’extérieur de la grotte – mais Treize vies se concentre sur l’effort de collaboration massif nécessaire pour sauver les garçons, ainsi que sur le chagrin et la lutte de leurs familles pour garder l’espoir.

Cela aide que l’histoire elle-même évite de nombreux problèmes avec des drames similaires de l’histoire récente. Tous les garçons piégés ont été secourus; un seul homme est mort pendant le sauvetage et un autre peu de temps après, tous deux des héros incontestés ; l’histoire présente un modèle de volontariat, d’abnégation et de coopération transfrontalière. Le seul méchant est la montée des eaux dans la grotte. C’est exactement le genre d’événement d’actualité qui se traduit magnifiquement par un film, et sans les guichets éthiques que des histoires similaires de traumatisme et d’héroïsme peuvent présenter.

Et Howard sait rendre une histoire passionnante même si vous savez déjà comment l’histoire se termine. (C’est le directeur de Apollo 13après tout.) Treize vies nécessite de quitter des lieux grandioses comme la foule massive de médias, de bénévoles et de familles à l’extérieur de la grotte (qui rappelle Billy Wilder en 1951 As dans le trou, mais sans le cynisme) jusqu’aux endroits les plus étroits, des grottes sous-marines si étroites que les épaules d’un homme peuvent à peine passer. Il y a des habitants qui se rassemblent, supervisés par l’ingénieur thaïlandais Thanet Natisri (Nophand Boonyai), pour détourner l’eau vers les rizières, aidant à sauver des vies mais détruisant leur récolte. Le gouverneur de la région, Narongsak Osottanakorn (Sahajak Boonthanakit), doit naviguer en communiquant avec le public tout en sachant que si quelque chose ne va pas, c’est de sa faute.

Si vous avez vu La rescousse, vous savez qu’un élément clé de l’histoire implique des plongeurs spéléo d’élite (mais amateurs) qui arrivent du Royaume-Uni et d’Australie pour trouver et récupérer l’équipe, et c’est la partie la plus hollywoodienne du film. Ils sont joués par Colin Farrell, Viggo Mortensen et Joel Edgerton, des visages mondialement reconnaissables qui, en raison de leur renommée, apparaissent plus grands que nature une fois qu’ils arrivent à l’écran. Mais leurs rôles sont ramenés à ce qui est nécessaire et sont souvent notre pont émotionnel dans l’histoire, car ils ont été les premiers à trouver les garçons dans la grotte et ont dû inventer le plan dangereux pour les faire sortir.

À la fin de l’histoire, les objectifs du film sont clairs : montrer à quel point le sauvetage a été un miracle absolu et rendre hommage à l’extraordinaire coopération et à l’altruisme de ceux qui sont venus aider. Oui, c’est inspirant. Mais il contrecarre aussi discrètement une histoire hollywoodienne obsédée par les rangers solitaires et les non-conformistes. Tout le monde compte.

Aucun de ceux-ci, en fin de compte, ne répond à la question qui m’est restée après la fin du film. Pourquoi cette histoire? Pourquoi a-t-il capté une si large attention ? La personne moyenne, il y a un demi-siècle, n’aurait peut-être jamais connu une douzaine de footballeurs juniors et leur entraîneur bloqués dans une grotte thaïlandaise. Internet et les médias 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 changent le contexte, mais dans un monde plein d’histoires de périls et de malheurs, celui-ci a captivé notre imagination. Pourquoi celui-ci ?

Treize vies ne vise pas à répondre à cette question, mais j’ai une supposition. Notre monde est profondément politisé, je veux dire par là que tout est vu à travers une lentille politique, la faute d’un parti ou d’un autre. Les observateurs américains sont tentés de tout cartographier sur nos bugaboos partisans particuliers. Et vous pourriez probablement trouver une lentille politique à mettre au-dessus de cette histoire.

Mais Treize vies résiste à ces tentations, principalement en raison de son urgence, de sa concentration sur le sauvetage des enfants et, peut-être plus puissamment, parce qu’il puise dans quelque chose de primitif et d’organique à propos de la vie humaine sur terre. C’est une histoire d’homme contre nature, une histoire dans laquelle la nature est presque impossible à contrôler – comme un conte de guerre, mais avec un ennemi sans visage. Le succès de l’opération est l’histoire d’avoir à peine réussi à déjouer un monde naturel qui est indifférent à savoir si nous vivons ou mourons.

L’épreuve de l’équipe a probablement moins à voir avec le changement climatique qu’avec la malchance. Mais les menaces constantes du monde naturel sont de plus en plus vécues par des personnes du monde entier confrontées à la montée des eaux, à des vagues de chaleur destructrices, à des incendies de forêt violents et à d’autres conditions extrêmes. Et cela me fait me demander si Treize vies est un aperçu du genre de film qui pourrait échapper aux défenses du public et nous rappeler la grande responsabilité que nous portons les uns les autres face à une catastrophe. Nous vivons ensemble sur une planète, après tout. Nous nous devons les uns aux autres, et à nous-mêmes, de prendre soin les uns des autres.

Treize vies ouvre en salles le 29 juillet et commence à diffuser sur Amazon Prime le 5 août.