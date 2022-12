Third Point pourrait voir de gros retours de petits changements chez Bath & Body Works

Entreprise: Soins du bain et du corps est un détaillant spécialisé dans les parfums d’intérieur, les soins du corps, les savons et les produits désinfectants. En août 2021, Bath & Body Works (anciennement connu sous le nom de L Brands) a achevé la séparation de son activité Victoria’s Secret.

Commentaire d’activiste : Third Point est un hedge fund multistratégie fondé par Dan Loeb qui prend sélectivement des positions activistes. Loeb est l’un des véritables pionniers dans le domaine de l’activisme actionnarial et certainement l’un des rares activistes qui ont façonné ce qui est devenu l’activisme actionnarial moderne. Il a inventé la lettre du stylo empoisonné à une époque où un stylo empoisonné était souvent nécessaire, et comme les temps ont changé, il est passé du stylo empoisonné au pouvoir de l’argument. Third Point a obtenu à l’amiable une représentation au conseil d’administration d’entreprises comme Baxter et Disney, mais n’hésitera pas non plus à lancer une bataille par procuration s’ils sont ignorés.

BBWI est une entreprise et une marque solides qui ont une longue histoire de bonnes performances et des années de marges d’exploitation supérieures à 20 %. Pendant la pandémie de Covid, l’entreprise a gagné des clients et s’est bien comportée, mais cette année, le vent a tourné. L’entreprise est dans une phase de transition de leadership et fait face à un environnement macroéconomique difficile et a commis une série de faux pas d’exécution.

Le 12 mai, Andrew Meslow a démissionné de ses fonctions de PDG et de président du conseil d’administration Sarah Nass a été nommé PDG par intérim. Le 15 août, Chris Cramer a démissionné de son poste de COO et la société a annoncé qu’elle ne pourvoirait pas le poste.

Nash a reçu une rémunération astronomique de 18 millions de dollars pour servir de PDG par intérim malgré le fait qu’elle ait reçu 700 000 $ par an pour occuper le poste de présidente. Le salaire du président a été augmenté de 15% à 1 million de dollars et la société a signé des accords de rétention avec le président, le directeur financier et le responsable des ressources humaines où ils ont reçu une somme supplémentaire combinée de 4,2 millions de dollars en capitaux propres. C’est ce dont parlait Third Point dans son dossier 13D lorsqu’il s’est dit préoccupé par la rémunération des dirigeants et les attributions excessives.

Pour le mettre en contexte, l’un des plus grands pairs de BBWI, Beauté ultime verse à son PDG 8,5 millions de dollars et à son administrateur non employé le mieux payé 300 312 $.

En plus des problèmes de leadership, la société a racheté 1,3 milliard de dollars d’actions à environ 49 dollars par action avant de procéder à de multiples réductions des prévisions de bénéfices, ce qui a ensuite envoyé le stock à 30 dollars par action. Et à travers tout cela, l’entreprise aurait pu mieux communiquer avec le marché, car elle n’a même pas de responsable interne des relations avec les investisseurs, ce qui est inhabituel pour une entreprise de cette taille, en particulier celle dont le cours de l’action est en difficulté.

Sur une note positive, le 1er décembre, Gina Boswell a pris la relève en tant que nouveau PDG, après ce qui semblait être une recherche approfondie pour trouver un cadre qualifié.

Cependant, les faux pas depuis que la société a créé Victoria’s Secret le 3 août 2021 ont clairement indiqué que la direction avait besoin de meilleurs conseils de la part du conseil d’administration et de membres ayant une expérience en allocation de capital, rémunération des dirigeants, communication avec le marché ; qui tiendra la direction responsable. Je ne suis pas sûr d’avoir vu un conseil d’administration qui avait plus besoin d’une représentation des actionnaires que celui-ci. La bonne nouvelle est qu’il s’agit d’une bonne entreprise avec une marque forte qui, sous la bonne direction, générera de la valeur pour les actionnaires.

Third Point ne vient pas ici pour apporter des changements drastiques et ils ne ciblent certainement pas un nouveau PDG qui semble être qualifié pour le poste. Au contraire, ils recherchent un renouvellement du conseil d’administration pour soutenir la nouvelle PDG et la mettre dans la meilleure position pour réussir.

Le seul point négatif de Boswell est qu’elle n’a jamais été PDG d’une entreprise publique auparavant. C’est bien, cela signifie simplement qu’il est encore plus important d’avoir un conseil d’administration solide pour la conseiller et la soutenir. Cela signifie un conseil d’administration qui peut guider les décisions d’allocation du capital, telles que le rachat d’actions à des prix réfléchis ; qui a de l’expérience avec les investisseurs et la communication avec le marché ; et fera preuve de diligence pour payer la direction équitablement mais pas excessivement. Il n’y a pas beaucoup de changements nécessaires ici, juste un rafraîchissement continu du conseil d’administration avec des dirigeants expérimentés du commerce de détail et des soins personnels et des administrateurs ayant une expertise financière.

À ce stade, nous nous attendrions à ce que Third Point recherche une représentation au conseil d’administration, soutienne le nouveau PDG et encourage l’embauche d’un RI. Nous aimerions voir un directeur de l’industrie et une personne de Third Point ajoutés au conseil d’administration, mais nous ne considérerions pas cela comme un échec si Third Point décide de ne pas siéger au conseil d’administration par respect pour d’autres nouveaux administrateurs qualifiés.

Third Point est connu par beaucoup pour son activisme conflictuel et ses lettres empoisonnées, mais c’est le Third Point d’il y a 15 ans. Le Third Point des temps modernes réussit son activisme grâce au pouvoir de l’argumentation et du respect. Donc, nous nous attendrions à ce que cela se termine à l’amiable. Cependant, Third Point peut toujours mener un combat par procuration si nécessaire et ils sont aussi bons que n’importe qui. S’ils sont poussés à bout, nous ne nous attendons pas à ce qu’ils cèdent. La fenêtre de nomination des réalisateurs s’ouvre le 11 février 2023, nous avons donc quelques mois pour voir comment cela se passe.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.