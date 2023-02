Third Point est le dernier investisseur activiste à prendre une participation dans Salesforce

Le fonds spéculatif de Dan Loeb, Third Point, a construit une position dans Force de vente élargissant le groupe d’activistes entourant le fabricant de logiciels d’entreprise, a confirmé CNBC.

La nouvelle arrive deux semaines après Salesforce a dit Le PDG de ValueAct Capital, Mason Morfit, rejoindra son conseil d’administration en mars. Elliott Management et Starboard Value ont également divulgué des positions dans Salesforce ces derniers mois.

Salesforce, qui a rejoint le Dow Jones Industrial Average en 2020, a fait face à des départs très médiatisés et à un ralentissement de la croissance des revenus ces derniers temps et a fait face à des critiques pour avoir acheté des sociétés telles que Slack et Tableau à des multiples élevés. En novembre, Salesforce a donné des prévisions de revenus trimestriels plus faibles que prévu.

Morfit de ValueAct a déclaré dans un communiqué le mois dernier qu’il était “impatient de les aider à générer une croissance rentable et des rendements pour les actionnaires”.

Les actions de Salesforce ont sous-performé en 2022, baissant de près de 48 % tandis que le S&P 500 a chuté de 19 %. Starboard a déclaré dans une présentation en octobre que Salesforce se négociait à rabais par rapport à ses pairs, principalement en raison d’un “mélange de croissance et de rentabilité inférieur à la moyenne”.

Le 4 janvier, les actions de Salesforce ont augmenté de plus de 3 % après que la société a annoncé un plan de réduction de 10 % des employés.

“L’environnement reste difficile et nos clients adoptent une approche plus mesurée dans leurs décisions d’achat”, a écrit Marc Benioff, co-fondateur et PDG de Salesforce, dans une lettre aux employés.

Le le journal Wall Street rendu compte de l’investissement de Third Point mercredi.

L’année dernière, Third Point a pris une participation dans Disney et il a ensuite conclu un accord avec la société de médias qui comprenait l’ajout d’anciens Méta exécutive Carolyn Everson à son conseil d’administration. En 2020, la société a investi dans Intel et a exhorté le fabricant de puces à rechercher des “alternatives stratégiques” après avoir perdu des parts de marché.

