Third Point de Dan Loeb devient le cinquième investisseur activiste dans Salesforce

Un cinquième investisseur activiste a pris une participation dans Club holding Salesforce (CRM), affirmant haut et fort que des fonds spéculatifs très respectés voient une opportunité de gagner de l’argent dans le géant des logiciels d’entreprise. Bien que ce nombre d’activistes dans une même action soit certainement inhabituel, nous nous félicitons de l’examen minutieux et de toute poussée qui augmente la valeur actionnariale. Third Point Management de Dan Loeb est la dernière société d’investissement connue à avoir une position dans Salesforce, a confirmé jeudi Scott Wapner de CNBC. La taille de la participation de Third Point et les plans spécifiques ne sont pas encore clairs, selon le Wall Street Journal, qui a d’abord rapporté l’histoire mercredi soir. “Cela n’arrive pas très souvent”, a déclaré Wei Jiang, professeur de finance à l’Université Emory, qui a fait des recherches approfondies sur les fonds spéculatifs activistes et la gouvernance d’entreprise. L’investissement activiste devenant de plus en plus courant depuis la Grande crise financière, Jiang a déclaré qu’il n’est pas rare qu’une seule entreprise soit ciblée par plusieurs entreprises. Mais pour que cinq militants éminents prennent simultanément et publiquement pour cible la même entreprise ? C’est “certainement une valeur aberrante”, a-t-elle ajouté. La raison fondamentale pour laquelle les militants ont poursuivi Salesforce est assez standard, cependant, selon Jiang. La société compte de nombreux actionnaires mécontents qui ont vu la valeur de leur investissement chuter, a-t-elle expliqué. Le Club en fait certainement partie. En regardant un graphique à long terme, Salesforce a clôturé à un niveau record d’environ 310 $ par action le 8 novembre 2021. Mais ensuite, l’action a commencé une baisse prolongée. L’action avait perdu 58,6 % de sa valeur au cours des 13 mois suivants, clôturant à un creux pluriannuel de 128,27 $ par action le 16 décembre. a augmenté de près de 2,4% à plus de 173 dollars par action – réussissant à rester vert même dans le grand retournement de fin de session du marché, qui a vu le Dow Jones Industrial Average abandonner un gain de plus de 300 points pour clôturer près de 250 points. Salesforce a gagné plus de 30 % en 2023, rejoignant de nombreuses actions technologiques en difficulté bénéficiant d’une rotation plus large vers les plus grands perdants de l’année dernière. Les gros titres positifs liés à la pression des militants au sein de l’entreprise ont également aidé les actions. La participation récemment révélée de Third Point s’ajoute à une cavalcade d’activistes chez Salesforce qui a commencé publiquement en octobre lorsque Starboard Value a divulgué une position dans l’entreprise et a déploré son “mélange inférieur de croissance et de rentabilité” ces dernières années. Elliott Management, ValueAct Capital et Inclusive Capital de Jeff Ubben ont tous amassé des participations dans Salesforce, qui a connu un ralentissement de la croissance des revenus, du roulement des dirigeants et des suppressions d’emplois. Cela a créé une situation inhabituelle chez Salesforce, dirigé par l’influent entrepreneur technologique Marc Benioff. Le co-fondateur Benioff est maintenant de retour en tant que seul directeur général après le départ officiel du co-PDG Bret Taylor fin janvier. Le commerce Salesforce est devenu plus encombré depuis lors, alors j’espère qu’il n’y a pas trop de points de vue contradictoires sur la direction que l’entreprise devrait prendre. Jim Cramer a déclaré jeudi que si Benioff devrait être ouvert aux bonnes idées, il fait partie intégrante de l’entreprise et de son succès futur. Certes, certaines des difficultés boursières de Salesforce l’année dernière découlaient du retournement général de Wall Street contre les entreprises technologiques axées sur la croissance dont l’attractivité a diminué en raison du virage belliciste de la Réserve fédérale. Mais les investisseurs ont eu des os spécifiques à choisir avec Salesforce, y compris une conviction – reprise par Starboard et d’autres – que sa rentabilité était insuffisante pour une entreprise dont la croissance des revenus arrive à maturité. Salesforce a récemment fait plaisir aux investisseurs avec une initiative de réduction des coûts qui comportait une réduction de 10 % de ses effectifs, puis un remaniement de son conseil d’administration . L’ancien PDG de la compagnie de croisière Carnival Arnold Donald, le directeur financier de Mastercard Sachin Mehra et le PDG de ValueAct Mason Morfit rejoindront le conseil d’administration de Salesforce à compter du 1er mars, tandis que deux administrateurs de longue date, Sanford Robertson et Alan Hassenfeld, ne se présentent pas à la réélection. L’année dernière, Salesforce a également annoncé un programme de rachat d’actions de 10 milliards de dollars, le premier de l’histoire de l’entreprise, pour aider à gérer la dilution des actionnaires. D’autres changements pourraient être apportés à Salesforce. Le Wall Street Journal a rapporté qu’Elliott Management se préparait à nommer des candidats au conseil d’administration de Salesforce. La fenêtre pour le faire s’ouvre dimanche et se ferme le 14 mars. Salesforce n’a pas de conseil d’administration échelonné, ce qui signifie que tous les membres doivent être réélus en même temps lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la société, généralement tenue en juin. Conclusion Third Point rejoignant la mêlée chez Salesforce confirme ce que nous disons depuis des mois : il existe une grande opportunité de libérer de la valeur pour l’entreprise. Il n’y a pas eu de pénurie d’actions technologiques qui ont été écrasées depuis le pivot belliciste de la Fed fin 2021, ce qui signifie en théorie que ces militants de haut niveau ont de nombreuses entreprises à cibler potentiellement. Le fait qu’ils se soient installés sur Salesforce est un signe encourageant, reflétant favorablement son logiciel d’entreprise et son rôle important à l’ère numérique. Nous avons été ravis de voir les actions Salesforce commencer à se redresser en 2023 et de maintenir notre note d’achat ici 1 sur l’action. Cela dit, nous reconnaissons qu'il reste encore un long chemin à parcourir avant de revenir à ses anciens sommets. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est un long CRM. Voir ici pour une liste complète des actions.) Piétons près de la Salesforce Tower à San Francisco, Californie, le mercredi 25 janvier 2023. Marlena Sloss | Bloomberg | Getty Images