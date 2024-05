ThinkOrbital développe une boîte à outils de réparation de satellite avec vision à rayons X

WASHINGTON — Plus tard cette année, ThinkOrbital tentera de démontrer dans l’espace un bras robotique équipé d’un pistolet à souder qui pourrait être utilisé pour réparer et prendre des images aux rayons X des satellites.

La démonstration à venir fait partie de la vision plus large de la startup visant à fournir une gamme d’outils et d’installations pour réparer et maintenir les engins spatiaux en orbite. Et il s’appuie sur la dynamique de sa récente expérience de soudage autonome qui a volé comme charge utile à bord d’une mission SpaceX Starlink le 6 mai.

L’expérience de ce mois-ci a validé la technologie de soudage de base de ThinkOrbital en effectuant des tests de soudage autonomes d’échantillons d’aluminium pendant le vol suborbital, a déclaré le PDG et co-fondateur de la société, Lee Rosen. EspaceActualités.

« Nous avons soudé dans l’espace. Nous le savons avec certitude », a-t-il déclaré. « Nous avons des images, donc nous savons que cette partie a fonctionné. »

Les échantillons de soudure ramenés sur Terre sur le booster Falcon 9, ont été récupérés et sont en cours d’analyse par les experts de la NASA et de l’Agence spatiale européenne pour évaluer les effets de la microgravité. Rosen a déclaré qu’il s’agissait de la première étape vers la construction d’une « boîte à outils » orbitale pour la construction et la réparation d’engins spatiaux.

Charge utile de démonstration de soudage de ThinkOrbital

ThinkOrbital, basée à Boulder, Colorado, est l’une des nombreuses sociétés sélectionnées l’année dernière par la NASA pour les accords Space Act visant à faire progresser les capacités spatiales commerciales.

Pour sa démonstration autofinancée en octobre, l’entreprise prévoit de tester un bras robotique équipé d’un soudeur à faisceau électronique capable également de générer des rayons X pour inspecter des objets dans l’espace. Cette capacité à rayons X a suscité l’intérêt de l’armée américaine comme moyen possible d’identifier les menaces potentielles en orbite.

« Potentiellement, cela nous donnerait la possibilité de regarder à l’intérieur des satellites pour voir ce qu’il y a dedans », a déclaré Rosen. « Compte tenu du récent lancement par la Russie de ce que nous soupçonnons être une arme nucléaire à bord d’un satellite comme arme anti-spatiale, le gouvernement est très intéressé par cela. »

ThinkOrbital a obtenu un contrat de recherche innovante pour les petites entreprises de phase 1 de l’US Air Force pour étudier l’inspection par rayons X de satellite à satellite et sollicite un financement pour la phase 2. Rosen a décrit la technique comme « très similaire à ce que fait l’appareil à rayons X de l’aéroport, mais à une échelle et une puissance différentes ».

L’entreprise envisage de fournir des bras robotiques aux sociétés de services par satellite opérant en orbite basse ou haute « pour réparer les choses, colmater les trous, souder les choses ensemble », comme l’a dit Rosen.

À plus long terme, l’entreprise poursuit un concept ambitieux appelé ThinkPlatform : un habitat sphérique conçu pour être emballé à plat et assemblé par robot en orbite à l’aide de techniques de soudage et de fabrication additive. Une de ses applications pourrait être le stockage et le recyclage des débris orbitaux.

Rosen a déclaré que la démonstration d’octobre de la boîte à outils robotique était financée par le cycle de pré-amorçage de l’entreprise. ThinkOrbital lance un cycle de financement de démarrage le mois prochain.

« Il est important de démontrer cette capacité pour le gouvernement, mais nous savons que les entreprises commerciales seront également des clients pour cette technologie », a déclaré Rosen. L’armée voudra peut-être radiographier un satellite adverse, mais les opérateurs commerciaux voudront probablement imager leur propre satellite si quelque chose est cassé et nécessite un examen.

Nouveau vice-président aux affaires gouvernementales

ThinkOrbital a annoncé la semaine dernière avoir embauché le colonel à la retraite de l’Air Force Justin Chandler au poste de vice-président des relations gouvernementales et des partenariats stratégiques.

Dans sa plus récente mission militaire, Chandler était chef adjoint des affaires législatives au bureau du secrétaire de l’armée de l’air.

Rosen et Chandler ont tous deux des liens antérieurs avec SpaceX, où Rosen était auparavant vice-président et Chandler était un militaire intégré dans l’entreprise.

Chandler a dit EspaceActualités il voit des opportunités significatives pour ThinkOrbital sur le marché de la sécurité nationale. La capacité à rayons X, en particulier, « est extrêmement intrigante du point de vue de la défense ».

L’armée américaine considère que la connaissance du domaine spatial est d’une importance vitale pour la défense des ressources spatiales du pays, a déclaré Chandler. « Je considère vraiment la technologie d’imagerie à rayons X comme un tournant pour la Force spatiale et pour tous nos alliés et partenaires. »

Une autre opportunité réside dans l’enlèvement des débris, a-t-il déclaré. Le nettoyage des débris spatiaux nécessitera une infrastructure pour collecter les débris et les trier, a-t-il ajouté. La structure circulaire ThinkOrbital – estimée à quatre fois la taille de la Station spatiale internationale – servirait de base d’opérations.

Ces énormes plates-formes seraient également commercialisées auprès de l’armée pour stocker des fournitures en orbite.

« Les dirigeants de la Force spatiale parlent de la nécessité de nouvelles idées innovantes sur la manière d’opérer dans le domaine spatial et de se débarrasser d’une partie du bagage du passé, en comprenant que les choses ont fondamentalement changé », a déclaré Chandler. « Je pense donc que l’opportunité pour les entreprises commerciales est formidable car le timing correspond bien aux nouvelles façons de penser des dirigeants. »

Les organisations spatiales militaires ne veulent pas seulement travailler avec des entreprises qui recherchent exclusivement des contrats gouvernementaux, mais préfèrent celles qui ont également une activité commerciale, a-t-il déclaré, « afin que le gouvernement ne se sente pas obligé de fournir tout le financement ou les l’entreprise ne survit pas.

En rapport