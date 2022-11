ThinkMcHenry lancé en tant que microsite pour apporter de nouvelles entreprises en expansion à McHenry – Shaw Local

Les entreprises qui envisagent McHenry comme lieu d’ouverture, de relocalisation ou d’expansion de leur entreprise disposent désormais d’un moyen plus pratique de trouver les informations nécessaires à ces décisions, ont déclaré les responsables de la ville.

Un nouveau microsite, thinkmchenry.coma été lancé la semaine dernière, a déclaré le directeur du développement économique de McHenry, Doug Martin.

Toute personne cliquant sur l’onglet « Bienvenue Business » sur le cityofmchenry.org site Web est automatiquement redirigé vers le nouveau site.

Martin et la coordonnatrice du développement économique Dorothy Wolf ont commencé à parler du projet il y a quelque temps et ont inclus 15 000 $ dans le budget de cette année pour le développer pleinement, a déclaré Martin.

“Nous voulions rester compétitifs avec d’autres communautés, rester frais et nous concentrer sur le développement économique en développant une marque et un microsite”, a déclaré Martin.

L’objectif principal du site “est d’avoir toutes les informations à portée de main ou à portée de main”, a-t-il déclaré.

Les visiteurs du site Web peuvent voir une liste de toutes les propriétés disponibles, y compris les sites de centres commerciaux, les propriétés disponibles pour le réaménagement, les espaces commerciaux, les espaces de bureaux des parcs industriels et commerciaux et les terrains vacants.

Ces listes, qui peuvent être visualisées sur une carte, incluent des détails sur les propriétés et un numéro de contact pour l’agent inscripteur.

Une autre page montre les projets en cours et approuvés dans la ville.

Les microsites comme ThinkMcHenry sont de plus en plus courants et modifient la façon dont les communautés se présentent aux nouvelles entreprises potentielles, a déclaré le président de la McHenry County Economic Development Corporation, Jim McConoughey.

« Les gens peuvent publier des photos des sites, de l’emplacement, de la disposition des sites, des plans de zonage, des photos de drones. Vous n’avez pas besoin de conduire pour voir les choix de terrains disponibles. C’est très différent de ce qu’il était il y a 10 ans », a déclaré McConoughey.

Ce qui était autrefois une «visite du pare-brise» dans un véhicule se fait désormais «à 90% via Internet», a-t-il déclaré.

Martin a accepté, notant que les développeurs et les propriétaires d’entreprise s’attendent à consulter le site Web pour obtenir des informations complètes avant de passer un appel téléphonique. “Ce sont les appels que nous ne recevons pas qui sont importants”, a déclaré Martin, c’est-à-dire les personnes qui ont déménagé parce qu’elles n’ont pas trouvé ce qu’elles voulaient en ligne.

Le nouveau site Web contient les informations les plus demandées par les entreprises, a déclaré Martin, y compris les sites disponibles pour le développement, l’aide aux entreprises offerte par la ville, les subventions et les programmes d’incitation disponibles et si la ville dispose d’un financement par augmentation d’impôt ou TIF. , district.

Un autre service sur le site est la page Talent Tools pour aider les entreprises locales à recruter des employés.

“Il s’agit d’une section dans laquelle une entreprise peut remplir un formulaire avec un emploi dont elle souhaite faire la publicité et que nous voulons que nous le mettions sur nos plateformes de médias sociaux” pour le faire connaître localement, a déclaré Martin.

Les plans sont de mettre à jour le site au besoin, a déclaré Martin. “Nous voulons nous assurer que tout reste frais et à jour avec ce qui se passe.”

Martin et Wolf sont en train de diffuser des informations sur le site Web aux entreprises de la région, de mettre à jour les sites disponibles répertoriés sur la page et de les déployer via les médias sociaux et d’autres sites liés aux entreprises.

Le site Web n’est qu’un outil parmi d’autres pour diffuser des informations sur le développement potentiel, a ajouté Martin. Lui ou Wolf assistent également à des conférences conçues pour attirer ces entreprises, dont une cet automne à Navy Pier et une conférence nationale à Las Vegas, Nevada.

“C’est là que vous pouvez aller interagir avec les détaillants, les développeurs, les courtiers, les propriétaires et vendre votre communauté”, a déclaré Martin.