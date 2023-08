Thierry Henry sera nommé sélectionneur de l’équipe de France U21 – sources

Thierry Henry est sur le point de devenir le nouvel entraîneur-chef de la France des moins de 21 ans après avoir été choisi par la Fédération française de football (FFF), ont indiqué des sources à ESPN.

Henry, qui a quitté son poste d’adjoint de la Belgique après la Coupe du monde 2022 au Qatar, succèdera à Sylvain Rippoll après la déception de la France à l’Euro cet été où elle a été éliminée par l’Ukraine en quart de finale.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

La légende d’Arsenal a été préférée à Sabri Lamouchi, Jocelyn Gourvennec et Julien Stephan pour le poste compte tenu de son statut et de sa brillante carrière de joueur, ont déclaré des sources à ESPN.

Henry a remporté la Coupe du monde et l’Euro pendant ses jours de jeu et faisait également partie de l’équipe qui a atteint la finale de la Coupe du monde 2006 où ils ont perdu contre l’Italie aux tirs au but.

Le joueur de 46 ans a connu des difficultés au cours de sa courte carrière de manager après des passages infructueux à la tête de Monaco et de Montréal.

Selon des sources, Henry a subi une réduction de salaire pour assumer le nouveau rôle U21 et souhaite les mener à une médaille d’or aux Jeux Olympiques de l’année prochaine à Paris.