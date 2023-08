Thierry Henry s’apprête à devenir l’entraîneur de la France U21, selon un rapport

L’ancienne légende d’Arsenal Thierry Henry devrait être nommé entraîneur de l’équipe de France U21. Le Parisien rapporte que la Fédération française de football (FFF) a sélectionné l’ancien attaquant pour occuper le poste. Il y a actuellement un poste vacant au sein de l’équipe de France U21 suite au limogeage de Sylvain Ripoll. L’ancien entraîneur de Lorient était également auparavant en charge de l’équipe olympique française en 2021 également.

l’attaquant vedette a proclamé son désir de diriger à nouveau

Henry a clairement indiqué qu’il souhaitait revenir à la direction. En fait, il a parlé de l’opportunité de peut-être même diriger l’USMNT en février. Tout en discutant de son avenir lors de la couverture de la Ligue des champions sur Paramount +, Henry a déclaré qu’il était prêt à redevenir manager. Cela affecterait son rôle dans la couverture populaire de CBS Sports.

L’animatrice de CBS Sports, Kate Abdo, a directement demandé à Henry s’il voulait le travail de l’USMNT lors de la télédiffusion. «Est-ce que je mettrais mon nom dans le chapeau? D’abord et avant tout, c’est un sujet délicat à aborder », a répondu Henry. « Roberto Martinez est allé entraîner le Portugal et je ne vais pas avec lui. Être numéro deux n’est plus quelque chose que j’aimerais faire.

« Respect massif pour le patron, il m’a donné une opportunité quand personne d’autre ne l’a fait. je voudrais craquer [at management] encore. »

Thierry Henry apporte une expérience de haut en bas à l’équipe de France U21

Bien qu’il n’ait peut-être pas reçu le poste de l’USMNT, Henry semble prêt à redevenir manager. L’ancien attaquant avait précédemment pris la relève d’une équipe monégasque en difficulté à l’automne 2018. L’équipe de Ligue 1 occupait la 18e place du classement au moment de l’embauche d’Henry. Cependant, le club a poursuivi son affichage lamentable sous le joueur légendaire et l’équipe a finalement procédé à un autre changement de direction trois mois plus tard.

Après une brève interruption de l’entraînement, Henry a ensuite été nommé entraîneur-chef de l’équipe MLS de Montréal avant la saison 2020. Le Français a mené le club canadien à sa première apparition en séries éliminatoires en quatre ans lors de sa seule campagne en MLS. Henry a décidé de quitter Montréal en février 2021 pour des raisons familiales.

L’équipe de France U21 est largement considérée comme l’une des meilleures équipes de jeunes de toute l’Europe. La composition actuelle de l’équipe est composée de stars en herbe qui attendent leur tour avec l’équipe de France senior. Cela comprend Michael Olise de Crystal Palace, Max Caqueret de Lyon et l’attaquant de Montpellier Elye Wahi.

PHOTO: IMAGO / Action Plus