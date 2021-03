À partir de demain matin, je me retirerai des médias sociaux jusqu’à ce que les personnes au pouvoir soient en mesure de réglementer leurs plates-formes avec la même vigueur et la même férocité qu’elles le font actuellement lorsque vous enfreignez le droit d’auteur. Le volume considérable de racisme, d’intimidation et de torture mentale qui en résulte pour les individus est trop toxique pour être ignoré. Il DOIT y avoir une certaine responsabilité. Il est beaucoup trop facile de créer un compte, de l’utiliser pour intimider et harceler sans conséquence et de rester anonyme. Jusqu’à ce que cela change, je désactiverai mes comptes sur toutes les plateformes sociales. J’espère que cela arrivera bientôt.

Football génial Thierry Henry a décidé de prendre fermement position contre le racisme et l’intimidation sur les plateformes de médias sociaux et a annoncé qu’il désactiverait ses comptes jusqu’à ce que les autorités prennent des mesures substantielles. Henry a déclaré dans sa déclaration que «les gens au pouvoir» réagissent très rapidement à la violation du droit d’auteur, mais ne font pas preuve de la même «vigueur et férocité» lorsqu’il s’agit de prendre des mesures contre le racisme et l’intimidation en ligne.

