Thierry Henry prodigue des conseils à Christian Pulisic

L’ancienne légende d’Arsenal, Thierry Henry, a récemment fait une apparition dans la nouvelle émission de CBS Sports. Je donne un coup de pied. L’attaquant à la retraite travaille actuellement pour la couverture de la Ligue des champions du réseau sur Paramount+. Néanmoins, Je donne un coup de pied est une émission d’interviews non filtrée distincte animée par Kate Abdo, Clint Dempsey, Charlie Davies et Maurice Edu.

Dans la première partie de l’interview en deux parties, Henry a abordé une multitude de sujets. Cela incluait de discuter d’un match spécifique qui a contribué à redresser sa carrière à Arsenal. Cependant, Thierry Henry a également été interrogé sur la star de l’USMNT, Christian Pulisic. L’attaquant a récemment rejoint l’AC Milan après un passage assez infructueux à Chelsea.

Thierry Henry veut que Christian Pulisic prenne des risques avec Milan

Henry a affirmé que l’état d’esprit de Pulisic est différent de lorsqu’il joue pour son pays et lorsqu’il est dans un club. Le Français a appelé l’Américain à ne pas s’inquiéter de commettre des erreurs sur le terrain pour Milan.

« En tant que joueur créatif, si vous n’essayez pas de commettre des erreurs, vous ne pouvez pas réussir », a déclaré Henry. «Je peux voir qu’en équipe nationale, il a l’impression que ‘je peux faire des erreurs’. Quand vous jouez dans un grand club, vous jouez le ballon une fois et c’est une erreur et la prochaine fois que vous le touchez, c’est 15 minutes après. Les gens se souviennent qu’à chaque fois que vous touchez le ballon, vous l’avez perdu.

« L’équipe internationale, il joue avec cette confiance. Nous étions tous des joueurs créatifs, il faut donc marquer. Donc, si vous sentez que dans votre tête vous ne pouvez pas perdre ce ballon, alors autant sortir du terrain et ne pas jouer.

Les stars les plus brillantes de la Premier League n’ont pas peur de commettre des erreurs

La volonté d’Henry de prendre des risques est statistiquement confirmée par d’autres grands joueurs de la Premier League. Malgré des campagnes 2022/23 exceptionnelles, Bukayo Saka, Mohamed Salah, Marcus Rashford, Gabriel Martinelli et Kaoru Mitoma ont tous terminé dans le top 10 de la ligue grâce à des dribbles infructueux. Saka a enregistré 100 dribbles infructueux au total en championnat la saison dernière. Malgré cela, l’ailier d’Arsenal a été nommé jeune joueur PFA de l’année.

Pendant son séjour avec l’USMNT, Pulisic a marqué en moyenne un but ou une passe décisive tous les 1,5 matchs environ. Néanmoins, il a participé en moyenne à un but direct à Chelsea environ tous les trois matchs. L’Américain connaît cependant un départ de qualité dans les premiers stades de sa carrière milanaise. Pulisic a déjà marqué deux buts lors de ses quatre premiers matches de Serie A avec son nouveau club. Il cherchera à retrouver sa place de titulaire contre Vérone le samedi 23 septembre. La couverture est disponible sur Paramount+.

PHOTO : IMAGO & PanoramiC