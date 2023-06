Thierry Henry parlera avec CBS Sports du renouvellement de son contrat

Thierry Henry est prêt à engager des négociations de renouvellement de contrat avec CBS. Le spécialiste de l’UEFA Champions League fait partie de l’équipe sensationnelle qui diffuse la plus grande compétition européenne de clubs pour le public américain. Aux côtés de Kate Abdo, Jamie Carragher et Micah Richards, CBS a un fandom mondial en ce qui concerne sa couverture.

Maintenant que la saison est terminée et que Manchester City a été couronné champion, CBS doit fidéliser sa talentueuse équipe. Avec la popularité de la série, cela ne devrait pas être un trop grand défi. Kate Abdo a signé une prolongation exclusive de quatre ans avec CBS que l’équipe a annoncée lors de la couverture de samedi.

Thierry Henry, cependant, présente un défi intéressant. La légende d’Arsenal a de l’ambition en tant que manager. Il a dirigé à la fois Monaco et Montréal en plus de son temps en tant qu’assistant avec la Belgique. Maintenant, des rumeurs circulent sur son lien avec le poste vacant au PSG. Les rapports indiquent que Julian Nagelsmann veut Henry, qui est l’un des meilleurs joueurs français de tous les temps, comme assistant.

Henry a partiellement répondu à ces rumeurs samedi. Il a dit que même si les gens parlaient de lui, il ne parlait pas de lui-même. Henry a ajouté que, pour le moment, il est avec CBS. Il est prêt à parler.

Thierry Henry clé de la couverture de CBS

Le vice-président de la production de CBS Sports, Pete Radovich, est l’homme responsable de l’assemblage de cette équipe talentueuse. Henry a été le dernier à rejoindre la couverture de CBS de la Ligue des champions. Ironiquement, il a remplacé Roberto Martinez, avec qui Henry travaillait en Belgique. Radovich a dit Henry dans la programmation de CBS.

Avec Richards et Carragher tous deux défenseurs anglais, Henry a fourni un look plus international et offensif. Le Français a remporté la Coupe du monde avec la France en 1998 et la Premier League à deux reprises avec Arsenal. Individuellement, Henry a remporté le Soulier d’or de la Premier League à quatre reprises, ajoutant une paire de prix du joueur de l’année de la Premier League en cours de route.

Une partie de ce qui rend Henry essentiel pour l’avenir de la couverture de la Ligue des champions par CBS est sa capacité à parler de problèmes en dehors du terrain. Le racisme a été un sujet de discussion majeur parmi l’équipe de CBS concernant la Ligue des champions de cette saison. Henry en a longuement parlé avant le match de samedi.

Quel que soit l’avenir de Thierry Henry, il semble prêt à rester avec CBS, et ses collègues experts semblent espérer un nouveau contrat pour le Français.

