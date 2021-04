Thierry Henry exhorte les entreprises de médias sociaux à demander plus de détails lors de la configuration des profils, afin que les utilisateurs puissent être tenus responsables s’ils abusent des personnes sur leurs plates-formes.

L’ancien attaquant d’Arsenal et de Barcelone a été le premier grand sportif à prendre position et à boycotter les médias sociaux, affirmant qu’il restera en dehors de ces plateformes jusqu’à ce que les abus en ligne soient réglementés « avec la même vigueur et la même férocité » que les violations du droit d’auteur.

L’action d’Henry a créé une vague au sein de la communauté sportive au sens large et a contribué à provoquer un boycott à l’échelle de l’industrie.

Sky Sports, aux côtés des organes directeurs, des clubs et des autres diffuseurs du sport britannique, ne publiera aucun contenu sportif sur ses chaînes sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat et Tik Tok pendant la durée de la période de boycott à partir de 15 heures le vendredi 30 avril. jusqu’à 23h59 le lundi 3 mai.

« Je ne vais pas m'asseoir ici et dire que j'ai commencé quoi que ce soit. J'étais conscient que le fait de sortir des réseaux sociaux pouvait créer une vague », a-t-il déclaré sur La grande soirée de Redknapp, interrogé sur sa décision de quitter les plates-formes.

















Darren Lewis et Clinton Morrison félicitent Thierry Henry d'avoir été le premier grand sportif à prendre position et à boycotter les réseaux sociaux dans la lutte contre les abus en ligne.



«C’est un problème que nous avons dans notre société, pas seulement le racisme. À l’heure actuelle, beaucoup de gens ont des problèmes de santé mentale lorsqu’ils sont victimes de violence en ligne.

Henry pense que l’ajout de niveaux de vérification plus élevés pourrait être la solution pour dissuader les abuseurs de créer des comptes anonymes.

Un certain nombre de messages abusifs adressés aux athlètes proviennent de comptes où une personne se cache derrière un pseudonyme, et il a été mentionné à plusieurs reprises dans le football que les entreprises de médias sociaux devraient empêcher les utilisateurs anonymes.

Henry a poursuivi: « Comment pouvez-vous me dire que vous ne pouvez pas savoir qui est derrière ce compte? Sûrement il doit être vérifié?

« Si vous souhaitez ouvrir un compte, j’aimerais penser que l’on devrait vous demander plus qu’un numéro de téléphone et une adresse e-mail. C’est un excellent outil, mais pouvons-nous être sûrs? »

Twitter a précédemment déclaré qu’il ne mettrait pas fin à la pratique consistant à permettre aux gens de publier à partir de comptes anonymes.

Défendant sa politique plus tôt cette année, Twitter a déclaré: «Chez Twitter, nous sommes guidés par nos valeurs, et jamais plus que lorsqu’il s’agit de questions fondamentales comme l’identité.

Twitter a déclaré qu'il ne mettrait pas fin à la pratique consistant à autoriser les gens à publier à partir de comptes anonymes.



«Nous pensons que chacun a le droit de partager sa voix sans avoir besoin d’une pièce d’identité gouvernementale pour le faire.

«Le pseudonymat a été un outil vital pour s’exprimer dans les régimes oppressifs, il n’est pas moins critique dans les sociétés démocratiques. Le pseudonymat peut être utilisé pour explorer votre identité, pour trouver un soutien en tant que victime de crimes ou pour mettre en évidence les problèmes auxquels sont confrontées les communautés vulnérables.

«En effet, bon nombre des premières voix à se prononcer sur les méfaits de la société l’ont fait derrière un certain degré de pseudonymat – une fois qu’elles le font, leur expérience peut encourager les autres à faire de même, sachant qu’elles n’ont pas à mettre leur nom sur leur l’expérience s’ils ne sont pas à l’aise de le faire.

« Peut-être le plus fondamental de tous – certaines des communautés qui peuvent ne pas avoir accès aux pièces d’identité gouvernementales sont exactement celles à qui nous nous efforçons de donner une voix sur Twitter. »

