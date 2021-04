Thierry Henry dit qu’il ne reconnaît plus Arsenal après l’échec de la tentative d’échappée du club en Super League.

Arsenal était l’un des six membres fondateurs de la Premier League de la compétition de séparation, mais a retiré son intention de rejoindre la ligue après 48 heures de réaction intense.

Des milliers de fans ont manifesté devant l’Emirates Stadium vendredi soir avant la défaite 1-0 contre Everton, appelant le propriétaire Stan Kroenke à vendre.

















1:02



Des centaines de fans d’Arsenal ont exprimé leur mécontentement face à l’implication des Gunners dans l’échec de la Super League européenne et appellent le propriétaire Stan Kroenke à quitter le club.



Henry, le meilleur buteur de tous les temps du club et sans doute le plus grand joueur, a rejoint Arsène Wenger pour critiquer publiquement la décision de propriété d’Arsenal et les valeurs fondamentales derrière leur gestion du club.

« Je ne reconnais pas mon club et ce qui s’est passé tout à l’heure, avec eux essayant de rejoindre une ligue qui aurait été fermée, n’a aucun sens pour moi », a déclaré Henry au Telegraph.

«Ils dirigent le club comme une entreprise, pas comme un club de football, et ils ont montré leur main.

















1:13



Robbie Lyle de l’AFTV dit que les fans d’Arsenal veulent un changement de propriétaire et préféreraient un système de style allemand où les fans sont également impliqués



« C’est peut-être un manque de compréhension des valeurs fondamentales du football et peut-être que l’argent était une trop grande tentation. Mais quoi qu’il en soit, ils se sont trompés.

«J’étais vraiment choqué comme la plupart des gens et je ne pouvais pas croire ce qui se passait.

« Je n’ai jamais parlé auparavant, mais ce qui s’est passé récemment m’a fait réaliser que les fans, c’est votre club. C’est votre club et je suis aussi fan d’Arsenal.

















2:53



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire d’Everton contre Arsenal en Premier League



« Je suis fier de ce que les fans ont accompli. Pas seulement les fans d’Arsenal, tous les fans. Le résultat a été une victoire pour le football. »

Le milliardaire suédois Daniel Ek – co-fondateur et directeur général du service de streaming musical Spotify – a déclaré son intérêt à acheter Arsenal si Kroenke Sports & Entertainment (KSE) décidait de répondre aux appels pour vendre.

Le directeur d’Arsenal, Josh Kroenke, fils du principal propriétaire Stan, a déclaré qu’ils n’avaient «aucune intention de vendre» et qu’ils pensaient qu’ils étaient aptes à «continuer à jouer notre rôle de gardiens» du club.