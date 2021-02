Thierry Henry démissionne de son poste d’entraîneur des FC Montréal, invoque des raisons familiales

Thierry Henry a signé un contrat de deux ans pour entraîner Montréal en novembre. David Kirouac / Icon Sportswire

La légende d’Arsenal et de la France, Thierry Henry, a démissionné de son poste d’entraîneur du CF Montréal, a annoncé le club jeudi.

« C’est le cœur lourd que j’ai décidé de prendre cette décision », a déclaré Henry dans un communiqué de presse. «L’année dernière a été extrêmement difficile pour moi personnellement. En raison de la pandémie mondiale, je n’ai pas pu voir mes enfants.

« Malheureusement, en raison des restrictions en cours et du fait que nous devrons à nouveau déménager aux États-Unis pendant plusieurs mois, ce ne sera pas différent. La séparation est trop difficile pour moi et mes enfants. Par conséquent, c’est avec beaucoup de tristesse que Je dois prendre la décision de retourner à Londres et de quitter CF Montréal. «

Henry a été nommé entraîneur de Montréal en novembre 2019 et a repris une équipe qui venait de terminer une campagne de 12 victoires, 17 défaites et cinq nuls et qui avait raté les séries éliminatoires de la Coupe MLS pour une troisième saison consécutive.

Lorsqu’il a été présenté comme entraîneur, Henry a reconnu qu’il était tombé amoureux de Montréal francophone, une ville diversifiée où il a dit qu’il espérait vivre une longue aventure avec l’Impact.

Au cours de sa seule saison aux commandes, Henry a eu un record de huit victoires, 13 défaites et deux nuls, guidant Montréal vers les séries éliminatoires ainsi que les quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

«Le départ de Thierry est malheureux et prématuré car c’était très prometteur, mais il m’a fait part de son désir de revenir avec sa famille car la situation était et reste très difficile tant pour lui que pour sa famille», a déclaré le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard. « Je tiens à le remercier, d’abord sur le plan humain car il a conduit les joueurs par exemple l’année dernière en étant loin de sa famille, mais aussi d’un niveau sportif et pour ce que nous avons construit ensemble depuis son arrivée. Nous voulions élever cela. le club et nous sommes sur la bonne voie. Le processus de recherche d’un nouvel entraîneur-chef est déjà en cours et je chercherai quelqu’un qui correspond à la philosophie que nous avons mise en œuvre. «

Le champion de la Coupe du monde 1998 avait auparavant travaillé comme assistant de l’équipe nationale belge et comme entraîneur de Monaco.

En tant que joueur, il a joué pour Arsenal et Barcelone avant de mettre fin à son illustre carrière de joueur avec les Red Bulls de New York en 2014.

La saison régulière de la MLS débute en avril et Renard a déclaré qu’une recherche d’un nouvel entraîneur-chef était déjà en cours.