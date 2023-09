Thierry Henry attend toujours que CBS Sports finalise le renouvellement de son contrat

Le jour de la finale de l’UEFA Champions League 2023, la superstar du football français Thierry Henry a déclaré aux téléspectateurs qu’il était prêt à discuter avec CBS Sports de la prolongation de son contrat avec la chaîne américaine. Trois mois après cette finale en Turquie, le contrat CBS de Thierry Henry n’est toujours pas finalisé.

Alors que CBS Sports a pu renouveler pour quatre ans le contrat de la présentatrice Kate Abdo, les discussions avec Henry se poursuivent. Pendant ce temps, Henry revient sur les ondes américaines la semaine prochaine pour la couverture de la Ligue des champions sur CBS, dans l’espoir qu’un accord puisse être rapidement conclu.

Où en est le contrat CBS de Thierry Henry

World Soccer Talk a interrogé Henry sur la situation de son contrat cette semaine.

« Excellente question Chris, j’adore ça », a déclaré Henry.

Pete Radovich, directeur créatif principal et vice-président de la production chez CBS Sports, est intervenu pour répondre à la question.

« Évidemment, nous voulons que tout le monde reste ensemble, et pour le moment, nous nous concentrons sur le début de la saison », a déclaré Radovich. « Mais Thierry est dans une catégorie différente juste à cause de sa carrière d’entraîneur et tout ça, donc c’est un peu différent de Jamie. [Carragher]Michée [Richards]et Kate où ils sont diffuseurs à plein temps.

«Thierry et moi nous entendons très bien. Il sait ce que je ressens pour lui, et il sait ce que nous ressentons pour lui, donc je ne suis pas sûr de savoir quel est le problème pour le moment. Je sais juste que tout le monde est content.

« Quand vous commencez à parler d’offres et tout ça, c’est là que vous êtes nerveux. En ce moment, je touche du bois, c’est une famille heureuse et personne n’est nerveux.

« Nous réglerons ce problème le moment venu. »

Photo : IMAGO / Sportimage