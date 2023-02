Thick SZA déclenche un énorme typhon de soif et couvre le magazine NYT

Les cuisses de SZA sauvent des vies

Internet est obsédé avec TAILLE ÉPAISSE qui a tendance tout en présentant une superstar mondiale Mauvais lapin avec le Grammy du meilleur album de musique urbaine lors de cet événement étoilé.

La star en tête des charts a été stupéfaite dans une robe caressant les courbes mettant en valeur son BBL primé qui continue d’alimenter un énorme typhon de la soif sur les réseaux sociaux.

Avec son double album de platine SOS sur le rythme de rupture Adèledu record du plus grand nombre de semaines consécutives au n ° 1, SZA s’approche du statut de superstar après avoir surmonté de multiples obstacles dont elle parle dans le dernier numéro de Revue du New York Times.

Dans la plongée profonde élégamment écrite, la Première Dame de TDE revient sur son parcours déchirant vers la célébrité pop, la politique de l’industrie musicale, la gestion des attentes des fans, ses plus grandes inspirations et bien plus encore.

« Je n’attends rien, dit-elle. «Je suis prêt pour la haine, le contrecoup ou la déception. … Je ne m’attends pas à ce que les gens se disent, Oh, mon Dieu, cet album est si bon. Je m’attends à ce que les gens soient comme, vous avez trop excité cette salope.

Plus tard dans la pièce, elle a semblé embrasser davantage son succès dans une citation qui résonnera certainement avec sa légion de fans en croissance constante.

“Une partie de moi se sent comme, attendez, cet album est vraiment bon, et je ne peux pas imaginer être plus célèbre ou avoir plus de succès. Je me dis, Suis-je sur le point de mourir ? Tomber par dessus bord ? C’est comme si mon album devait exploser, parce que s’il va mieux, s’il se passe si bien, je dois mourir après ça. Parce que personne ne comprend ça.

