Thiago Alcantara a snobé ses coéquipiers de Liverpool en nommant son équipe de rêve à 5, mais n’a eu aucun scrupule à choisir un rival de Man Utd.

Le milieu de terrain des Reds ne fait que reprendre sa carrière à Liverpool après s’être remis d’une blessure subie lors du Derby de Merseyside en octobre.

Malgré un licenciement important, Thiago a déjà prouvé ses qualités en seulement cinq apparitions pour les champions en titre de Premier League, dont la plupart ont été remplaçants.

Mais il a risqué de bouleverser le vestiaire en laissant toutes ses camarades stars de Liverpool hors de son alignement – tout en faisant de la place pour le gardien de United David de Gea.

Les goûts de Mohamed Salah et ses collègues peuvent cependant être tranquilles, car le camouflet de Thiago n’est pas aussi accablant qu’il n’y paraît.

Interrogé sur qui gagnerait une place dans son équipe de rêve à 5, a déclaré l’ancien milieu de terrain de Barcelone et du Bayern Munich. Liverpoolfc.com : « Je dis toujours que plus que les meilleurs joueurs, je choisis toujours la meilleure chimie et les meilleurs amis que j’ai dans le football. »

Il a ensuite nommé son frère Rafinha, qui joue actuellement pour le PSG, l’ancien coéquipier du Barca Jonathan dos Santos de LA Galaxy, et ses collègues espagnols de Gea et l’attaquant de Leeds Rodrigo à ses côtés dans son casting cinq étoiles.

« Le seul problème est que quelqu’un doit se défendre! » il ajouta.