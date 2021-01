Thiago Silva a déclaré qu’il aimerait imiter la légende de l’AC Milan et de l’Italie Paolo Maldini en continuant à jouer jusqu’à ce qu’il ait au moins 40 ans.

Le défenseur de Chelsea s’est également ouvert sur son désir de revenir dans son ancien club Fluminense, où il a fait 143 apparitions avant de rejoindre Milan en 2008.

À son arrivée en Italie, Silva a dû attendre six mois avant de pouvoir être inscrit pour des matches compétitifs.

Il a passé ce temps à apprendre du héros milanais Maldini, qui était à mi-chemin de la finale de ses 25 saisons avec le club et se préparait à raccrocher ses bottes à l’âge de 41 ans.

Silva, 36 ans, espère pouvoir égaler l’incroyable longévité de Maldini en continuant à jouer au moins jusqu’à l’âge historique de 40 ans.

«Je me suis beaucoup vu à Maldini en particulier», a déclaré Silva TNT Sports . «Ces six derniers mois de sa carrière ont été les six mois où j’étais arrivé à Milan et je ne pouvais pas jouer.

« [Then-Milan manager Carlo] Ancelotti m’a emmené à tous les matchs, il m’a demandé de regarder l’équipe d’une manière ou d’une autre, bien sûr, mais spécifiquement de regarder ce que Maldini a fait sur le terrain et en dehors du terrain.

Silva a ajouté: «Je me suis beaucoup identifié avec Paolo et avec cette petite interaction que j’ai eue avec lui, je pouvais voir là-bas que soudain je me préparais bien et pouvais atteindre 40 ans en jouant où je voulais, vous savez.