Thiago Silva explique comment le plan de Chelsea a changé alors qu’il révèle son désir de revenir

Le séjour de quatre ans de Thiago Silva à Chelsea s’est terminé cet été et le joueur a avoué qu’il était resté plus longtemps que prévu alors qu’il promettait de retourner à Stamford Bridge.

Le Brésilien vient de mettre fin à son passage à Stamford Bridge, retournant dans son pays natal pour rejoindre Fluminense. Il a été annoncé aux supporters du club au Maracana ce week-end, mais il a rendu hommage aux Bleus, insistant sur le fait qu’il reviendrait éventuellement.









Silva est parti gratuitement lorsque Frank Lampard était à la barre, rejoignant le PSG après une période chargée de trophées. Il remportera la Ligue des champions dès sa première saison tout en continuant à défier son âge et à rester un pilier de la ligne arrière.

Le vétéran avait initialement signé un contrat à court terme mais, alors qu’il continuait à réaliser des performances de grande classe, il a été récompensé par des prolongations qui lui ont permis de rester dans la capitale anglaise bien plus longtemps que prévu alors que lui et sa famille s’y installaient.

Il a déclaré : » Chelsea compte beaucoup pour moi. Je suis venu ici avec l’intention de ne rester qu’un an et cela a finalement duré quatre ans. Pas seulement pour moi mais aussi pour ma famille. Mes fils jouent pour Chelsea, donc c’est C’est une grande fierté de faire partie de la famille Chelsea – littéralement parce que mes fils sont ici, j’espère qu’ils continueront leur carrière ici, dans ce club victorieux dont de nombreux joueurs souhaitent faire partie.

« [It’s been a] un rêve, définitivement un rêve. Même dans mes rêves les plus fous, je n’imaginais pas pouvoir réaliser de si grandes choses et remporter l’un des meilleurs titres professionnels, la Ligue des champions, dans l’un des plus grands clubs du monde. Les adieux sont pour ceux qui partent et ne reviennent pas. J’ai l’intention de revenir un jour… »

Silva a joué sous la direction de nombreux managers différents, en particulier au cours de ses dernières années, alors que les nouveaux propriétaires avaient du mal à trouver un individu. Mauricio Pochettino s’est avéré être le dernier manager sous lequel le Brésilien a joué et il a régulièrement utilisé le joueur de 39 ans.

Le Brésilien envisage de revenir un jour chez les Bleus – probablement après sa retraite ( Ryan Pierse/Getty Images)







Alors que son départ était imminent, l’ancien entraîneur de Chelsea a déclaré : « C’est un gars incroyable et un professionnel incroyable. Nous n’allons pas découvrir le type de joueur [again] qui à près de 40 ans joue encore comme lui, une carrière époustouflante.

« Il va manquer aux joueurs, aux supporters et au club. Il est heureux, il est tellement fier de sa carrière ici à Chelsea et dans d’autres clubs. Je ne souhaite que le meilleur car il mérite le meilleur. »

