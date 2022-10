Thiago Silva de Chelsea fait allusion au futur poste d’entraîneur de l’AC Milan

Thiago Silva a laissé entendre qu’il pourrait diriger l’AC Milan un jour, mais a déclaré que sa préoccupation la plus immédiate était de clarifier son avenir à Chelsea.

Le contrat du joueur de 38 ans expire à la fin de la saison et on ne sait pas si Silva se verra offrir la possibilité de prolonger son séjour après avoir déménagé à Stamford Bridge sur un transfert gratuit du Paris Saint-Germain en 2020.

Silva a déjà passé trois ans à Milan entre 2009 et 2012, où il a remporté un titre de Serie A et une Super Coupe d’Italie.

S’exprimant lundi avant le choc de la Ligue des champions de Chelsea contre le Rossonerile défenseur central a été interrogé sur un éventuel retour à San Siro et a déclaré : “Je peux vous dire que j’ai déjà fait mon histoire ici à l’AC Milan, donc je pense que ce n’est pas le cas pour le moment.

“Si cela pouvait arriver dans tous les cas, cela aurait été avant que je rejoigne Chelsea. Mais je ne sais pas pour l’avenir. Qui sait ce qui se passera dans le futur, nous devrons voir. Mais je suis très heureux maintenant être à Chelsea, un très grand club, de grands professionnels. Dans le futur, on verra. Peut-être l’entraîneur ? Qui sait ?”

Le nouvel entraîneur-chef Graham Potter a suggéré que “la décision appartient à Thiago” quant à savoir s’il signe un nouveau contrat avec Chelsea. Potter a titularisé l’international brésilien dans trois de ses quatre matches depuis qu’il a succédé à Thomas Tuchel en tant qu’entraîneur-chef.

“Ce n’est probablement pas le bon moment pour parler de nouveaux contrats”, a ajouté Silva. “Ce que je peux vous dire, c’est que la chose la plus importante pour moi maintenant est de continuer à jouer à un haut niveau et d’aider l’équipe à obtenir les meilleurs résultats possibles.

“Bien sûr, il y aura un moment où nous aurons besoin de parler. Cela pourrait être avant la Coupe du monde ou après la Coupe du monde.

“Bien sûr, j’ai besoin de savoir si j’aurai un nouveau contrat avec Chelsea, également pour mes arrangements familiaux. Ce n’est pas facile si je n’ai pas de nouveau contrat – je devrai décider quoi faire. Je dois impliquer ma famille. C’est une décision importante et nous verrons donc ce qui se passera.”

Potter a également révélé que N’Golo Kante avait subi un nouveau revers dans sa tentative de se remettre d’un problème aux ischio-jambiers et manquera le match de mardi contre Milan. Kante n’a pas joué depuis le match nul 2-2 des Blues contre Tottenham Hotspur le 14 août.

“[On] N’Golo, nous attendons juste », a déclaré Potter. « Il a eu une réaction à l’entraînement. Donc, nous attendons juste des nouvelles de cela.

“Ce n’est pas idéal. C’est décevant pour lui et pour nous, mais nous devons attendre et voir l’étendue et partir de là.”

La forme physique de Kante est également une préoccupation pour la France avant la Coupe du monde au Qatar, qui débutera le 20 novembre et verra les champions en titre de Didier Deschamps affronter l’Australie, le Danemark et la Tunisie dans le groupe D.