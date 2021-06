Thiago Silva : Chelsea prolonge le contrat du défenseur jusqu’en 2022 | Actualités footballistiques

Chelsea a prolongé d’un an le contrat du défenseur Thiago Silva, le gardant au club jusqu’en 2022.

Le joueur de 36 ans a rejoint un transfert gratuit du Paris Saint-Germain l’été dernier et a impressionné lors de sa première saison à Stamford Bridge, avec 34 matchs toutes compétitions confondues.

Le club a confirmé avoir pris l’option de prolonger l’accord actuel du Brésilien le même jour que Thomas Tuchel, qui a signé un nouveau contrat jusqu’en juin 2024.

« Thiago a dûment montré à tout le monde à Chelsea son immense qualité tout au long de cette saison, et il a eu une énorme influence sur et en dehors du terrain pour nous », a déclaré la directrice de Chelsea, Marina Granovskaia.

Le contrat de Thiago Silva prolongé.

« Nous avons dit lors de sa signature que nous espérions que Thiago ajouterait de nouveaux trophées à son impressionnante liste d’honneurs, et c’est exactement ce qu’il a fait avec notre succès en Ligue des champions ce week-end. Nous espérons maintenant qu’il continuera exactement de la même manière en l’année à venir. »

