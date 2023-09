Thiago Almada a déjà son nom à côté de quelques records et jalons en MLS.

La star de 22 ans est le transfert entrant le plus cher de la ligue, Atlanta United l’ayant signé de Velez Sarsfield pour 16 millions de dollars. Il est également le premier joueur de la MLS à remporter la Coupe du monde en jouant en championnat, au sein de l’équipe argentine de 2022.

Il est de plus en plus probable – voire extrêmement probable – qu’Almada devienne également un jour le transfert sortant le plus cher de l’histoire de la MLS.

« Je ne peux pas contrôler ce que les autres équipes nous proposent, mais est-ce que je pense qu’il mérite un transfert record ? Oui », a déclaré le président d’Atlanta United, Garth Lagerwey. L’Athlétisme mercredi. « Je pense qu’il existe des chiffres objectifs pour soutenir cela. »

Le record actuel est celui d’Atlanta United qui a envoyé Miguel Almiron à Newcastle pour 27 millions de dollars en 2019.

Almada compte 10 buts et 14 passes décisives cette saison, menant facilement la ligue. Le deuxième, Ryan Gauld de Vancouver, a récolté 10 passes décisives. Almada est fermement engagé dans la course au titre de MVP en tant que moteur du succès d’Atlanta, actuellement à égalité au troisième rang de la Conférence Est avec 49 points. Il est largement reconnu comme l’un des meilleurs joueurs d’une ligue qui compte Lionel Messi, Hany Mukhtar, Lucho Acosta, Denis Bouanga et bien d’autres.

Mais bien qu’elle réclame une somme importante, Atlanta n’est pas pressée de faire partir Almada.

« Il peut rester aussi longtemps qu’il le souhaite », a déclaré Lagerwey. « Nous n’avons pas signé volontairement un DP complet (cet été). »

Les règles de la MLS soulèvent naturellement des doutes quant à savoir si cela est réellement possible, mais les transferts estivaux d’Atlanta signifient qu’il n’y aura aucun problème s’ils gardent Almada. Il est actuellement un jeune joueur désigné, mais il perdrait sa désignation pour la saison 2025 s’il était toujours sur la liste. Atlanta a signé Saba Lobzhanidze comme DP cet été, mais a structuré son accord de manière à ce qu’il puisse être racheté du statut de DP.

Atlanta veut conserver son joyau de la couronne aussi longtemps qu’il restera.

« (Almada) est heureux ici, mais quand le moment viendra et qu’un club de Ligue des champions viendra le chercher et qu’il sera prêt à partir, nous travaillerons avec lui », a déclaré le directeur technique Carlos Bocanegra. « C’est toujours son objectif, jouer dans un club de Ligue des champions et il a cette capacité. Nous sommes heureux de l’avoir aussi longtemps qu’il veut rester, mais nous comprenons qu’à un moment donné, ce moment viendra.

L’été dernier, Naples était lié à Almada tôt dans la fenêtre et l’Ajax est arrivé tard. Les deux clubs sont en Ligue des champions et disposent des finances nécessaires pour potentiellement atteindre le prix demandé par Atlanta, mais aucun des deux ne s’est particulièrement rapproché.

« Écoutez, si vous ne recevez pas d’appels pour vos meilleurs joueurs, c’est à ce moment-là que vous devriez vous inquiéter », a déclaré Lagerwey. « Oui, nous avons reçu des appels (pour Almada cet été). Oui, c’est une bonne chose car cela signifie que le marché vous dit qu’ils ont une réelle valeur.

Lorsqu’Atlanta a fait d’Almada le transfert le plus cher de l’histoire de la MLS avant la saison 2022, il était considéré comme l’un des meilleurs joueurs U-20 au monde ayant déjà eu des prétendants européens au cours de son séjour de quatre ans à Velez Sarsfield. Ce fut une surprise en Argentine lorsqu’Almada a rejoint la MLS. Cependant, Almada a non seulement montré sa qualité, mais il s’est également amélioré au cours de ses deux saisons à Atlanta – suffisamment pour être également nommé dans l’équipe argentine de la Coupe du monde 2022.

« Nous aimerions établir que nous sommes un pipeline viable et que Miguel Almirón n’est pas un projet isolé », a déclaré Lagerwey. « Que nous pouvons recruter le meilleur joueur d’Amérique du Sud et que nous pouvons être bons pour eux, ils peuvent être bons pour nous. Pour Almirón, l’accord était également bon pour Newcastle.

Bocanegra a toujours évité de faire des comparaisons entre Almirón et tous les autres joueurs d’Atlanta United qui ont porté le maillot n°10 du club. L’international paraguayen avait un style de jeu unique qui a fait de lui l’une des meilleures recrues de l’histoire de la ligue, aidant Atlanta à remporter la Coupe MLS 2018.

Almada, cependant, est sur le point d’éclipser Almiron au total de buts et de passes décisives sur deux saisons. Almiron a terminé son séjour de deux ans en MLS avec 21 buts et 28 passes décisives, mesurées officiellement en MLS en passes décisives primaires et secondaires combinées. Ses 14 passes décisives en 2017 et 2018 étaient un record du club jusqu’à ce qu’Almada batte sa 15e passe décisive contre l’Inter Miami le 16 septembre. Almada totalise 16 passes décisives et 10 buts en 2023 et un total de 16 buts et 28 passes décisives en 57 matchs.

Josef Martinez, MVP de la MLS en 2018, est considéré comme le meilleur joueur du club. Mais du point de vue des compétences pures, il y a certainement un débat à avoir pour savoir qui a été le meilleur pour Atlanta : Almada ou Almirón.

« Il a quelques années de moins que Miguel, il a remporté la Coupe du monde avec l’Argentine », a déclaré Bocanegra à propos d’Almada. «Je pense que vous voyez beaucoup de valeur. Nous sommes vraiment excités de savoir où il va.

