Therese Coffey : Qui est la nouvelle secrétaire à la santé et vice-première ministre de Liz Truss ?

Le nouveau Premier ministre britannique Liz Truss a annoncé son nouveau cabinet après une première journée dramatique au 10 Downing Street.

Ses principales nominations comprenaient Kwasi Kwarteng en tant que chancelier, Suella Braverman en tant que secrétaire à l’intérieur, James Cleverly en tant que secrétaire aux Affaires étrangères et, étonnamment, Jacob Rees-Mogg en tant que secrétaire aux affaires.

Tous les éléments ci-dessus sont considérés comme des loyalistes de Truss et le remaniement a marqué une élimination presque complète des ministres considérés comme des alliés de son rival à la direction Rishi Sunak, notamment Dominic Raab, Grant Shapps, Steve Barclay et George Eustice – une approche qui risque de fracturer davantage une profonde Parti conservateur divisé battu et meurtri par les nombreux scandales de Boris Johnson et huit semaines de campagne souvent toxique.

L’une des nominations les plus importantes a sans doute été celle de sa vieille amie et partenaire de karaoké Therese Coffey en tant que secrétaire à la santé et vice-Premier ministre.

Mme Coffey, 50 ans, a déjà été pressée d’agir pour défendre le remaniement, déclarant à Sky News mercredi matin: “C’est, je pense, un gouvernement de tous les talents que nous avons dans ce parti.”

Elle a déclaré que Mme Truss avait nommé un cabinet contenant un mélange de «partisans proactifs» et de personnes qui n’approuvaient pas sa candidature, ajoutant que «les gens pourront voir que nous continuerons à nous concentrer sur le fait d’avoir une large église de personnes dans notre gouvernement”.

Sa propre nomination en tant que secrétaire à la santé, la troisième britannique depuis la démission de Matt Hancock l’été dernier, la verra chargée de rétablir l’ordre dans un NHS aux prises avec des temps d’attente dangereusement longs et un énorme arriéré d’opérations et a déjà suscité la controverse parce qu’elle est une catholique pratiquante, plaçant potentiellement l’accès à l’avortement à risque.

Mais Mme Coffey a agi rapidement pour écarter cette peur, disant qu’elle « préférerait que les gens n’aient pas d’avortement, mais je ne vais pas condamner les gens qui le font ».

“Je suis consciente d’avoir voté contre les lois sur l’avortement”, a-t-elle déclaré à Sky News. « Ce que je dirai, c’est que je suis un démocrate complet et c’est fait. Ce n’est pas que je cherche à annuler des aspects des lois sur l’avortement.

S’exprimant sur BBC Radio 4 Aujourd’hui programme, elle a déclaré que les patients ne seraient pas facturés pour voir leur médecin généraliste, une idée évoquée par Mme Truss lors de sa campagne, et que les améliorations de la santé et des soins sociaux seraient financées par la fiscalité générale.

Interrogée sur le plan du nouveau Premier ministre visant à détourner les fonds destinés au NHS vers les soins sociaux, Mme Coffey a déclaré: «Les gens sont clairs sur le fait que, dans le système, il y a actuellement des personnes hospitalisées qui n’ont pas besoin d’être hospitalisées, doivent continuer soins, mais pas nécessairement dans nos hôpitaux de soins aigus.

« C’est pourquoi nous assurer que nous aidons les patients à se rendre au bon endroit où ils doivent être ouvrira la possibilité et la capacité à davantage de personnes d’être traitées dans nos hôpitaux de soins aigus.

Elle a également laissé entendre lors d’une autre interview avec LBC qu’elle ferait pression pour que le NHS utilise le secteur privé de la santé pour éliminer l’arriéré d’opérations susmentionné, en disant: «Je pense que nous devons simplement utiliser toutes les capacités que nous pouvons, et nous utilisons déjà l’indépendant secteur.”

À propos de la perspective de jeunes médecins en grève pour cause de salaire, Mme Coffey a déclaré: “J’espère, bien sûr, que les gens continueront à faire passer leurs patients en premier.”

Nouvelle secrétaire à la Santé et vice-Première ministre, Therese Coffey (Kirsty O’Connor/PA)

Therese Coffey est née le 18 novembre 1971 à Billinge, dans le Lancashire, mais a grandi à Liverpool, fréquentant le St Mary’s College de Crosby et le St Edward’s College de la ville même.

Elle a ensuite fréquenté le Somerville College d’Oxford et obtenu un doctorat en chimie à l’University College de Londres, avant de travailler dans l’administration d’entreprise, d’abord pour Mars, où elle était directrice financière de Mars Drinks UK, puis à la BBC, lorsqu’elle était un comptable au sein de son pôle immobilier.

Sa carrière politique a commencé lorsqu’elle s’est présentée sans succès comme candidate conservatrice au Parlement européen en 2004 et 2009 et pour Wrexham en 2005.

Elle a finalement été élue députée de Suffolk Coastal en 2010, la même année où Mme Truss est entrée au Parlement en tant que représentante du sud-ouest de Norfolk, marquant le début de leur amitié.

Mme Truss est maintenant la quatrième Premier ministre sous laquelle Mme Coffey a servi à Westminster, après avoir été membre de la commission de la culture, des médias et des sports, secrétaire privée parlementaire, whip adjointe du gouvernement et chef adjointe de la Chambre des communes sous David Cameron, ministre de l’environnement. sous Theresa May et M. Johnson, puis secrétaire au travail et aux pensions de ce dernier.

Elle a attiré l’attention lors du scandale du piratage téléphonique en 2011 et 2012 lorsqu’elle a pris la défense de Nouvelles du monde la rédactrice en chef Rebekah Brooks lors des audiences du comité sur l’affaire. Elle a fait valoir que Mme Brooks n’était pas responsable des mauvaises pratiques du tabloïd uniquement en tant que rédactrice en chef et faisait l’objet d’une “chasse aux sorcières” et en refusant de soutenir les critiques des dirigeants de News International, Rupert Murdoch et James Murdoch.

Développant la réputation d’être méthodique mais sans émotion, Mme Coffey a été critiquée pour avoir voté deux fois contre le mariage homosexuel en 2013 et 2019 en raison de ses convictions religieuses et de la part de ses propres électeurs d’East Anglia concernant le projet de vente de forêts publiques.

Loin de la politique, on dit qu’elle aime le jardinage, une boisson occasionnelle et un cigare – et, apparemment, le Dr Dre et Snoop Dogg.