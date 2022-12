Theresa Tam du Canada parle de l’avenir du COVID-19 et des épidémies

L’administrateur en chef de la santé publique du Canada affirme que le COVID-19 circule toujours à un “niveau relativement élevé” et que d’autres souches de grippe pourraient augmenter au cours de la nouvelle année.

Dans le même temps, les gouvernements doivent investir dans la préparation et la prévention des futures épidémies, déclare le Dr Theresa Tam.

Dans une entrevue de fin d’année avec La Presse canadienne, Tam a exhorté les Canadiens à « rester vigilants » et a déclaré que ce qui se passerait ensuite avec le COVID-19 et la grippe dépendait en grande partie des personnes qui prenaient des précautions pour les vacances – y compris rester à jour avec les vaccinations, le masquage à l’intérieur dans des conditions de surpeuplement ou lorsque vous voyez des membres vulnérables de la famille et que vous restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien.

“Je dis toujours que, vous savez, nous possédons la situation”, a-t-elle déclaré. “Nous pouvons prendre la décision et influencer la trajectoire de la courbe pandémique. Nous savons ce que nous pourrions faire pour réduire nos risques, en particulier lorsque les hôpitaux subissent une telle pression.”

Tam a déclaré qu’il était également important de se rappeler que le médicament antiviral Paxlovid est disponible pour les personnes qui tombent malades afin de réduire leur risque de maladie grave et d’hospitalisation.

“Je conseillerais aux personnes, en particulier (à celles) à haut risque, de réfléchir à l’avance”, a-t-elle déclaré.

“Planifiez à l’avance avec vos professionnels de la santé, sachez où vous pouvez accéder à Paxlovid et sachez comment vous pouvez obtenir votre test rapide ou faire un test si vous tombez malade. Cela garantira que vous pourrez accéder au médicament le plus rapidement possible. “

Le virus qui cause le COVID-19 continue d’évoluer, a déclaré Tam, et elle envisage actuellement une augmentation des cas de COVID-19 pendant l’été australien pour essayer de prédire ce qu’il pourrait faire dans cet hémisphère. Il est trop tôt pour dire si d’autres injections de rappel pourraient être nécessaires, a-t-elle déclaré, mais les experts canadiens de la santé se “regrouperont au cours de la nouvelle année” avec d’autres experts internationaux pour proposer des conseils supplémentaires.

“La bonne nouvelle générale est que même lorsque les cas augmentent, les admissions et les décès aux soins intensifs sont relativement faibles, c’est donc ce que nous devons suivre – car pour le moment, notre objectif global est de réduire les conséquences graves”, a-t-elle déclaré.

Quant à la grippe, la souche H3N2 qui a envoyé de nombreux enfants et personnes âgées à l’hôpital “a atteint un pic très rapide et précoce”, et il est possible qu’elle descende rapidement, a déclaré Tam.

Mais elle regarde pour voir si l’autre souche de la grippe A – H1N1 – émerge, ainsi que la grippe B, qui pourrait survenir plus tard dans la saison de la grippe et “affecter en particulier les enfants”.

Alors que nous gérons ces maladies, Tam a déclaré que nous devons améliorer notre préparation à d’autres épidémies à venir.

“(La pandémie de COVID-19) est l’un des moments les plus propices à l’apprentissage, je pense, de notre vie collective”, a-t-elle déclaré.

Bien que le Canada et d’autres pays aient peut-être réussi à “accélérer la réponse” à la crise, il est devenu clair que “la prévention et la préparation” nécessitent plus d’attention.

“Il y a beaucoup plus d’investissements quand … la maison est en feu et éteint le feu qu’il n’y en a pour construire les casernes de pompiers et se préparer et répéter à l’avance, même pour un événement rare”, a déclaré Tam.

Des facteurs comme le changement climatique, qui affecte la façon dont les animaux et les humains interagissent, peuvent entraîner une plus grande transmission de maladies et les épidémies “pourraient ne pas être si rares”, a-t-elle déclaré.

“Nous devons être préparés”, a déclaré Tam. “Je ne parle pas seulement du Canada, (je parle) du monde entier.”

Cette préparation comprend une approche globale de la santé et “de meilleurs systèmes de données et de surveillance pour surveiller les virus et autres dommages qui pourraient avoir un impact à la fois sur la santé humaine… et animale et sur l’environnement”.

“Et cela vous donne peut-être un signal plus précoce pour réduire et atténuer les virus ou autres agents pathogènes qui peuvent affecter les humains.”

Un autre élément de la future prévention des maladies consiste à accorder plus d’attention à “la pandémie cachée” de la résistance aux antimicrobiens, a déclaré Tam.

L’Organisation mondiale de la santé a identifié la résistance aux antimicrobiens, qui survient lorsque les bactéries et les virus ne répondent plus aux antibiotiques et aux antiviraux, comme une menace majeure pour la santé humaine.

“Si les antibiotiques ne fonctionnent pas, nous sommes dans une situation un peu comme (nous étions) au début de cette pandémie, où nous n’avons pas de contre-mesures efficaces”, a déclaré Tam.

Ces types de menaces étaient difficiles à expliquer aux décideurs avant que le COVID-19 ne frappe, a-t-elle déclaré.

La santé publique a été “sous-estimée et je pense sous-investie”, a déclaré Tam.

Mais maintenant que les gouvernements ont été impliqués dans la réponse à une pandémie, “ils comprennent un peu mieux ce que fait la santé publique et l’importance de la santé publique”.

Une grande partie du rôle de la santé publique, a déclaré Tam, est de “mettre en évidence les inégalités en matière de santé” parmi les populations vulnérables.

COVID-19 a montré qu’en plus des personnes âgées et de celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents, les personnes aux prises avec la pauvreté, les sans-abri, les groupes racialisés, les Autochtones et les personnes souffrant de dépendance sont « gravement touchés » pendant les crises, a-t-elle déclaré. .

« Penser à la préparation d’une manière différente pour réduire les inégalités en matière de santé nous amènera (dans) un meilleur endroit pour la prochaine pandémie », a déclaré Tam.