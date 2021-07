Theresa May votera contre les coupes dans l’aide internationale de Boris Johnson

L’ancienne Première ministre Theresa May a déclaré qu’elle voterait aujourd’hui contre les coupes de Boris Johnson dans les plans d’aide internationale, accusant le gouvernement de « tourner le dos à certaines des personnes les plus pauvres du monde ».

Mme May s’exprimait avant un vote crucial à la Chambre des communes cet après-midi, qui, selon les rebelles conservateurs, mettra fin à jamais à l’engagement du Royaume-Uni d’atteindre l’objectif des Nations Unies de consacrer 0,7% du revenu national à l’aide.

M. Johnson a déclaré aux députés que les plans définis par le Trésor « offriraient une certitude pour notre budget d’aide et un retour abordable à 0,7%, tout en permettant également des investissements dans d’autres priorités, notamment le NHS, les écoles et la police ».

Mais le leader travailliste Sir Keir Starmer a averti que les conditions fixées par le chancelier Rishi Sunak signifiaient que la réduction à 0,5% resterait en place au moins jusqu’aux prochaines élections en 2024, ce qui signifie que la réduction de 4 milliards de livres sterling des dépenses d’aide n’est «pas temporaire mais indéfinie. ”.

S’exprimant à la Chambre des communes, Mme May a déclaré que le manifeste de M. Johnson sur lequel elle s’était présentée aux élections générales de 2019 engageait les conservateurs à « tenir fièrement » l’engagement de consacrer 0,7% du revenu national brut (RNB) à l’aide.

« Je suis dans cette Assemblée depuis près d’un quart de siècle », a déclaré Mme May. «Pendant ce temps, je n’ai jamais voté contre un whip à trois lignes de mon parti.

« En tant que Premier ministre, j’ai souffert aux mains des rebelles, je sais ce que c’est que de voir des collègues de parti voter contre leur gouvernement.

Mais elle a ajouté : « Nous avons fait une promesse aux personnes les plus pauvres du monde. Le gouvernement a rompu cette promesse. Cette motion signifie que la promesse peut être rompue pour les années à venir.

« Avec un profond regret, je voterai contre la motion aujourd’hui. »

Sir Keir a déclaré que « tous les premiers ministres vivants », à l’exception de M. Johnson, sont contre les plans de réduction du budget de l’aide internationale.

« La réduction de l’aide augmentera les coûts et aura un impact important sur notre économie », a déclaré le leader travailliste. « L’aide au développement réduit les conflits, elle réduit les maladies et les personnes qui fuient leurs maisons. C’est une fausse économie de prétendre que c’est une sorte de coupe qui n’a pas de conséquences.

« Cette réduction réduira également l’influence du Royaume-Uni au moment où elle est le plus nécessaire, et bien sûr, elle risque de laisser un vide que d’autres pays – par exemple la Chine et la Russie – combleront. »