Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a apporté son soutien à Theresa May pour être le prochain chef de l’OTAN.

L’ancien Premier ministre avait été un leader « fantastique » dans des moments « vraiment difficiles » et était un « excellent » candidat pour diriger l’alliance militaire transatlantique, a-t-il affirmé.

L’actuel secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, doit démissionner l’année prochaine après sept ans à ce poste, et des discussions à huis clos sont actuellement en cours pour savoir qui le remplacera.

Mme May ne s’est pas déclarée candidate pour le poste, mais M. Wallace lui a apporté son soutien dans une interview accordée au magazine politique italien. Formiche.

« Theresa May a été un premier ministre fantastique dans des moments très difficiles », a-t-il déclaré.

« J’ai travaillé avec elle en tant que ministre de la Sécurité. Elle serait une excellente candidate.

Il a déclaré que le gouvernement n’avait pas encore proposé de candidat, déclarant: « Nous avons beaucoup de travail à faire, comme en Afghanistan, avant de penser à cela. »

Il a ajouté : « Le Royaume-Uni est l’un des principaux contributeurs à l’OTAN [and is] le pays d’Europe qui dépense le plus. Bien sûr, nous voulons toujours jouer un rôle essentiel dans l’alliance. Mais il y a beaucoup d’autres nations et ce qui est important pour l’Otan, c’est de travailler à l’unanimité.

Selon leTélégraphe du dimanche, l’ancien chef du parti conservateur William Hague, l’ancien secrétaire de cabinet Mark Sedwill et M. Wallace lui-même sont également discutés en tant que candidats britanniques potentiels pour le rôle.