Theresa May s’en prend à Johnson pour des règles de voyage «incompréhensibles»

Theresa May s’est déchaînée contre la politique de voyage du gouvernement Covid, affirmant que le Royaume-Uni n’est « pas plus avancé » un an après le début de la pandémie – malgré le fait que plus de la moitié des adultes britanniques ont reçu deux doses d’un vaccin.

L’ancien Premier ministre a suggéré que la Grande-Bretagne commençait à prendre du retard sur l’Europe en rouvrant ses frontières aux voyageurs. Elle a déclaré que le Royaume-Uni envoyait un message au reste du monde selon lequel « Global Britain » est « fermé pour les affaires ».

Les commentaires de Mme May lors d’un débat sur l’industrie de l’aviation à la Chambre des communes jeudi sont intervenus alors qu’un expert a averti que les voyages sans quarantaine vers le Royaume-Uni depuis l’Europe continentale ou les États-Unis ne seraient pas autorisés avant fin juillet.

La réouverture des voyages avait été « sacrifiée par des ministres qui surveillaient leurs arrières », a déclaré Paul Charles, directeur général du cabinet de conseil en voyages The PC Agency.

Ailleurs, British Airways a annoncé qu’elle avait mis en congé des milliers de ses employés, citant les retards de voyage comme raison de sa décision.

La compagnie aérienne a confirmé jeudi qu’un grand nombre de ses employés – y compris le personnel de direction – avaient été réintégrés dans le programme.

Le Royaume-Uni exploite actuellement un système de « feux de circulation » de voyage dans lequel les pays sont classés dans les catégories verte, orange ou rouge en fonction, selon les ministres, de la rapidité avec laquelle le virus se propage à travers les populations respectives.

Toute personne arrivant au Royaume-Uni en provenance d’un pays de la liste orange ou rouge doit s’auto-isoler.

Mme May a déclaré: «Un an plus tard, nous ne sommes pas plus avancés, en effet, nous avons une industrie dévastée, des emplois perdus et la Grande-Bretagne mondiale fermée aux affaires. Plus que de ne pas être plus en avant, nous avons reculé. »

Elle a ajouté : « Nous avons maintenant plus de 50 % de la population adulte vaccinée – un programme merveilleux – mais nous sommes plus limités dans nos déplacements que l’année dernière. »

Mme May a également déclaré que le gouvernement devait être « franc » avec le public britannique qu’il est peu probable que le virus soit jamais complètement éradiqué et que les restrictions ne peuvent pas durer éternellement. Si les ministres bloquent les voyages à chaque fois qu’il y a une nouvelle variante, les gens pourraient « ne plus jamais pouvoir voyager à l’étranger », a-t-elle ajouté.

Boris Johnson doit faire le point sur la dernière étape de l’assouplissement du verrouillage de l’Angleterre lundi, prenant effet le 21 juin.

Cette date, surnommée « jour de la liberté » par certains, est censée voir la plupart des restrictions – y compris les voyages – supprimées.

Mais on craint que les changements ne soient repoussés par rapport aux cas croissants de la variante Delta.