THERESA May a révélé le côté terre-à-terre de la reine en se remémorant une réunion hilarante à Balmoral.

L’ancienne première ministre a quitté la Chambre des communes en pleine crise de nerfs alors qu’elle rendait hommage hier au sens de l’humour de Sa Majesté.

Theresa May s’est souvenue d’une rencontre particulièrement amusante avec la reine Crédit : PA

Mme May a révélé comment, lors d’un pique-nique au trou de culasse écossais de la reine, elle a malheureusement laissé tomber un morceau de fromage par terre.

Elle a ensuite expliqué comment elle était confrontée à une “décision en une fraction de seconde” d’utiliser ou non la règle des trois secondes devant le monarque.

Le député a déclaré: “J’ai ramassé le fromage, je l’ai mis dans l’assiette et je l’ai posé sur la table. Je me suis retourné pour voir que chacun de mes mouvements avait été surveillé très attentivement par Sa Majesté la Reine.

“Je l’ai regardée. Elle m’a regardé et elle a juste souri. Et le fromage est resté sur la table.”

Mme May a également plaisanté sur ses réunions hebdomadaires avec la reine alors qu’elle était Premier ministre.

Et elle a rendu hommage à la “femme la plus remarquable”.

Mme May a déclaré: “Elle était respectée dans le monde entier. Elle a uni notre nation dans les moments difficiles.

“Elle s’est jointe à nos célébrations avec joie et un sourire malicieux. Elle nous a donné à tous un exemple, de foi, de service du devoir, de dignité, de décence.

“Elle était remarquable, et je doute que nous la reverrons un jour. Puisse-t-elle reposer en paix et s’élever dans la gloire.”

Boris Johnson a également rendu hommage à Sa Majesté hier lors d’un service spécial aux Communes.

Il a fait l’éloge de la reine comme “Elizabeth la Grande” et a déclaré qu’il devait arrêter d’enregistrer sa nécrologie de Premier ministre car il était trop “étouffé”.

Boris a également rappelé leur dernière rencontre mardi, affirmant qu’ils étaient “aussi radieux, aussi compétents et aussi fascinés par la politique que jamais dans mes souvenirs”.

Il a déclaré aux députés: “Il y a quelques mois, la BBC est venue me voir pour parler de Sa Majesté la Reine, et nous nous sommes assis et les caméras ont commencé à tourner.

“Et ils ont demandé que je parle d’elle au passé. Et j’ai bien peur de m’être étouffé et de ne pas pouvoir continuer – je ne suis vraiment pas facilement ému aux larmes.

“Mais j’étais tellement submergé par la tristesse que j’ai dû leur demander de partir.

“Je sais qu’aujourd’hui, d’innombrables personnes dans ce pays et dans le monde ont connu le même accès soudain à une émotion inattendue.”

Mme May a quitté les Communes dans l’hystérie avec l’anecdote Crédit : PA