Boris Johnson est confronté à la perspective d’une défaite préjudiciable des Communes face à la réduction de plusieurs milliards de livres sterling du gouvernement dans l’aide à l’étranger, alors qu’un groupe de simples députés conservateurs a lancé une rébellion surprise.

Dirigés par l’ancien ministre conservateur et whip en chef Andrew Mitchell, qui s’est mobilisé contre les coupes, les députés rebelles ont déclaré qu’ils étaient « confiants » d’avoir les chiffres nécessaires pour renverser la saine majorité du Premier ministre aux Communes.

L’amendement rebelle est désormais soutenu par 30 députés conservateurs, dont l’ancienne Première ministre Theresa May, les ex-ministres David Davis, Jeremy Hunt, Damian Green, Nusrat Ghani et Caroline Nokes.

Cela survient au milieu d’intenses critiques de la décision du gouvernement l’année dernière de bafouer la promesse du manifeste des élections générales des conservateurs et de réduire les dépenses d’aide à l’étranger de 0,7% du revenu national à 0,5%.

Les ministres ont insisté sur le fait que la réduction – estimée à environ 4 milliards de livres sterling – n’est qu’une mesure temporaire en raison des retombées économiques de la pandémie de Covid, mais ont refusé de tester le soutien lors d’un vote à la Chambre des communes, ou de définir un calendrier pour le rétablissement du budget .

Theresa May rejoint la rébellion conservatrice de 30 personnes contre la réduction de l'aide à l'étranger, risquant de nuire à la défaite des Communes pour Boris Johnson

Le risque d’une défaite embarrassante pour le gouvernement suite à sa décision de réduire l’aide à certaines des régions les plus pauvres et les plus instables du monde pourrait survenir quelques jours seulement avant que le Premier ministre n’accueille les dirigeants des pays du G7, dont le président américain Joe Biden.

M. Mitchell a déposé un amendement au projet de loi sur l’Advanced Research and Invention Agency (Aria), un projet de loi qui établit une nouvelle agence de recherche «à haut risque et à haute récompense» soutenue par 800 millions de livres sterling d’argent des contribuables pour explorer de nouvelles idées .

La note explicative de l’amendement indique : « Cette nouvelle clause vise à réaffirmer l’obligation prévue par la loi de 2015 sur le développement international (objectif d’aide au développement officiel) pour l’aide publique au développement (APD) britannique de s’élever à 0,7 % du revenu national brut chaque année. . Il faudra qu’Aria comble tout manque à gagner dans cette proportion à partir de janvier 2022 ».

Il appartiendra à l’orateur Sir Lindsay Hoyle de décider si l’amendement est sélectionné pour examen lorsque le projet de loi reviendra aux Communes pour un examen plus approfondi le 7 juin.

M. Mitchell a déclaré: «De plus en plus de mes collègues à la Chambre des communes soutiennent cette décision de respecter notre promesse de manifeste.

« Avec le retour de notre économie à la croissance, il n’y a aucune justification pour équilibrer les comptes sur le dos des pauvres du monde. Avec la venue des dirigeants du G7 en Grande-Bretagne la semaine prochaine, nous avons l’occasion de reprendre la place qui nous revient sur la scène mondiale.

« L’intérêt national de la Grande-Bretagne n’est pas servi par l’impact dévastateur que ces coupes ont déjà sur le terrain et la perte inutile de centaines de milliers de vies innocentes. Nous exhortons le gouvernement à réfléchir à nouveau.

Tobias Ellwood – le président conservateur du Comité de la défense des Communes qui a signé l’amendement – ​​a qualifié la coupe du gouvernement de « dévastatrice » sur L’émission Today de BBC Radio 4.

Interrogé sur l’ampleur de la rébellion, il a répondu : « Nous avons besoin du nombre 45 [to defeat gov] et pour le moment je suis confiant – tranquillement, prudemment confiant – que nous allons obtenir ce chiffre ». J’espère donc que le gouvernement reconnaîtra où nous voulons aller et pourquoi nous voulons le faire. »

Les partis d’opposition, dont les travaillistes et les libéraux-démocrates, ont sévèrement critiqué la réduction du financement de l’aide à l’étranger et sont presque certains de soutenir l’amendement, s’il est sélectionné la semaine prochaine.

Lisa Nandy, la secrétaire fictive des Affaires étrangères, a déclaré L’indépendant: « Alors que les yeux du monde se tournent vers la Grande-Bretagne avant le sommet du G7 de la semaine prochaine à Cornwall, le gouvernement fait face à la défaite face à sa décision à courte vue et vouée à l’échec de réduire l’aide étrangère. Au moment même où nos partenaires internationaux se mobilisent pour diriger la riposte mondiale à la pandémie, les conservateurs battent en retraite.

« Le Parlement est prêt à faire ce qu’il faut et à voter pour annuler ces coupes inconsidérées – le gouvernement fera-t-il de même ?

Caroline Nokes – une autre ancienne ministre conservatrice soutenant l’amendement – ​​a déclaré Peston d’ITV programme : « Il a fallu beaucoup de manœuvres pour trouver une opportunité de voter réellement sur cette question. Je crois fermement que nous avons légiféré pour l’engagement de 0,7 p. 100 et que les compressions touchent les femmes et les filles.

« Je suis présidente du Comité restreint des femmes et de l’égalité, les coupes de 85 % dans la planification familiale, les coupes dans l’éducation des filles – ce que nous savons de cela, c’est que si les filles ne sont pas éduquées, elles ne seront pas autonomisées, elles gagneront ne pas être autorisé si elles sont enceintes trop tôt.

« Des femmes mourront à cause de ces réductions dans la planification familiale, j’ai donc uni mes forces à celles de collègues pour m’assurer que nous puissions voter à ce sujet et je voterai pour garder ce 0,7 %. »