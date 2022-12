Theresa May prédit que les conservateurs peuvent gagner les prochaines élections générales

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Theresa May a prédit que les conservateurs pourraient gagner les prochaines élections générales, grâce à Rishi Sunak.

Mme May, dont le successeur Boris Johnson a été expulsé du n ° 10 à la suite du scandale du Partygate, a déclaré que M. Sunak pourrait “montrer aux gens qu’un gouvernement conservateur peut être de leur côté”.

À deux ans de la fin, l’actuel Premier ministre a eu suffisamment de temps pour « renverser la vapeur et… gagner cette élection », a-t-elle déclaré.

Mais elle a également appelé M. Sunak à se souvenir de l’impact que le blocage d’une nouvelle loi trans en Écosse aurait “sur les gens” et à ne pas édulcorer sa législation moderne sur l’esclavage.

Les sondages suggèrent que les conservateurs sont largement à la traîne du parti travailliste de Sir Keir Starmer.

Un allié clé de M. Johnson, l’ancienne secrétaire à la culture Nadine Dorries, a même suggéré qu’il pourrait être de retour à Downing Street d’ici Noël si les tendances se poursuivent.

Mais il y a quelques signes d’amélioration après que les conservateurs sont tombés à un déficit de plus de 30 points à la suite du mini-budget de Liz Truss.

Mme May, qui est restée députée, a déclaré: “Il ne fait aucun doute que le mini-budget a eu un impact sur la réputation du Parti conservateur en matière d’argent et de finances publiques saines.”

« Mais je pense que ce que nous avons déjà vu avec le nouveau chancelier et un nouveau premier ministre prend le processus de rétablissement de cette réputation. Et je pense que d’après tout ce que nous avons vu de Rishi jusqu’à présent, il sera en mesure de renverser la vapeur d’ici les prochaines élections. Je vois que nous pouvons dans – ces deux années – montrer aux gens qu’un gouvernement conservateur peut être de leur côté et qu’il peut renverser la vapeur et que nous pouvons gagner cette élection », a-t-elle déclaré à l’émission PM de Radio 4.

Elle a également reconnu qu’elle était déçue que le gouvernement de Westminster n’ait pas évolué dans la même direction que l’Écosse en matière de lois sur la reconnaissance du genre.

Pendant son séjour au n ° 10, elle a lancé une consultation sur la manière de permettre aux personnes transgenres de changer plus facilement de sexe légal sans diagnostic médical.

“Mais le gouvernement a réexaminé la question et a pris la décision qu’il a prise”, a-t-elle déclaré.

Elle a semblé soutenir la décision du gouvernement de M. Sunak d’examiner la loi, adoptée par le Parlement écossais la semaine dernière, bien qu’elle l’ait averti de se souvenir de l’impact avant de prendre des mesures pour la bloquer.

“Il est important, lorsqu’une partie du Royaume-Uni examine une législation qui ne concerne que cette partie du Royaume-Uni, que l’on réfléchisse à l’impact que cela aurait sur l’Union”, a-t-elle déclaré. “Mais en fin de compte, il s’agit de personnes et de l’impact que cela aurait sur les gens.”

Vendredi, M. Sunak a déclaré: «Beaucoup de gens s’inquiètent de ce nouveau projet de loi en Écosse, de l’impact qu’il aura sur la sécurité des femmes et des enfants.

“Je pense donc qu’il est tout à fait raisonnable que le gouvernement britannique l’examine, comprenne quelles sont les conséquences pour la sécurité des femmes et des enfants dans le reste du Royaume-Uni, puis décide de la ligne de conduite appropriée.”

Mme May a également exhorté M. Sunak à ne pas “réduire nos principales protections mondiales pour les victimes de l’esclavage moderne”.

Il était important de ne pas créer par inadvertance de nouvelles échappatoires, a-t-elle averti. « Ainsi, par exemple, on parle d’exiger plus de preuves de la part des individus. Si vous êtes quelqu’un qui a été victime de la traite ici en tant qu’esclave sexuel, et que vous parvenez à vous en sortir et à demander de l’aide à quelqu’un, il y a de fortes chances que vous n’ayez probablement pas de papier ou de déclaration écrite de quelqu’un de dire “Tu as été esclave””, a-t-elle dit.