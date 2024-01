Theresa May horrifiée par les troubles alimentaires du diabète de type 1

Theresa May a été « horrifiée » de découvrir les risques graves pour la santé des personnes souffrant à la fois d’un trouble de l’alimentation et de diabète de type 1.

Lady May, diagnostiquée de type 1 en 2013, a déclaré à l’émission Today de Radio 4 qu’un meilleur soutien du NHS était nécessaire.

Megan souffrait d’un trouble de l’alimentation et ne prenait pas l’insuline dont elle avait besoin pour rester en vie, connu sous le nom de trouble de l’alimentation de type 1 (T1DE).

Lady May a déclaré à BBC News : “Quand j’en ai entendu parler pour la première fois… l’idée qu’une jeune femme puisse activement ne pas prendre son insuline en raison de préoccupations concernant son image corporelle – parce que cela peut conduire à une prise de poids – j’ai été horrifiée par cela.

Le diabète de type 1 signifie que le système immunitaire attaque par erreur les cellules du pancréas, qui cessent alors de produire l’hormone insuline, la glycémie augmente et l’insuline doit être remplacée par des injections quotidiennes.

Environ 400 000 personnes au Royaume-Uni sont atteintes du type 1 – et le DT1DE pourrait toucher jusqu’à 40 % des femmes et 15 % des hommes, selon les recherches.

Ils limitent souvent la quantité d’insuline qu’ils prennent pour contrôler leur poids, ce qui peut entraîner une instabilité du taux de sucre dans le sang, une malnutrition et un risque accru de dépression et d’anxiété.

Une meilleure sensibilisation à la maladie, davantage de soutien en matière de santé mentale et une approche commune de la part du NHS sont tous nécessaires pour que les professionnels de la santé soient conscients des « pressions contradictoires » exercées sur les personnes atteintes de type 1 et d’un trouble de l’alimentation, a déclaré Lady May.