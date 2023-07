Theresa May et les rebelles conservateurs dans le dernier effort pour modifier le projet de loi sur les petits bateaux

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Theresa May et une douzaine de députés conservateurs sont sur le point d’organiser une dernière rébellion contre le gouvernement de Rishi Sunak au sujet de plans visant à priver les migrants de protections contre l’esclavage moderne dans le cadre de la répression des petits bateaux.

Les conservateurs modérés espèrent toujours obtenir des concessions sur l’esclavage moderne, la détention d’enfants et la création de nouvelles routes légales pour les réfugiés afin d’assouplir le projet de loi sur la migration illégale – condamné par les militants comme une violation « draconienne » du droit international.

Après avoir accepté quelques modifications mineures de la part des Lords au début du mois, le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a promis qu’il n’y aurait plus de descentes alors que M. Sunak s’efforce de faire adopter le projet de loi avant les vacances d’été du Parlement.

Mme May et d’autres devraient voter contre le gouvernement lundi soir alors que le projet de loi entre dans les dernières étapes du «ping-pong» entre les Communes et les Lords.

L’ancien Premier ministre a averti que si un amendement de Lords au projet de loi sur l’immigration illégale était rejeté, il « conduirait plus de personnes à l’esclavage – cela ne fait aucun doute ».

Un rebelle conservateur de haut rang a déclaré L’indépendant: « Nous espérons que le gouvernement va devoir nous donner quelque chose. »

Mme May a fait valoir que les personnes amenées au Royaume-Uni en esclavage devraient être exemptées, en vertu de la loi sur l’esclavage moderne, de la détention prévue, quel que soit leur statut d’immigration. Elle a déclaré qu’il serait « plus difficile d’attraper » les trafiquants d’êtres humains, mais en les empêchant de témoigner.

Les Lords ont infligé une série de nouvelles défaites au gouvernement la semaine dernière à propos du projet de loi très critiqué, qui, selon M. Sunak et sa secrétaire à l’intérieur Suella Braverman, fait partie intégrante des efforts visant à lutter contre les traversées de petits bateaux dans la Manche.

Le projet de loi fait partie d’un ensemble de mesures visant à dissuader les migrants en précisant que si des personnes entrent au Royaume-Uni par des moyens irréguliers, elles ne pourront pas y rester et risquent d’être renvoyées soit dans leur pays d’origine, soit dans un pays tiers tel que Rwanda.

Le gouvernement a apporté quelques modifications à la législation – acceptant que les enfants non accompagnés ne puissent pas être détenus plus de huit jours au lieu des 28 proposés. Mme Braverman a également accepté de maintenir la limite actuelle de 72 heures de détention des femmes enceintes.

Braverman et Sunak sont sous pression pour tenir leur vœu d' »arrêter les bateaux » (Simon Walker/No 10 Downing Street)

Mais les Communes ont par la suite annulé une série d’amendements par la chambre non élue, et M. Jenrick s’est engagé à rester ferme et à faire adopter la législation telle quelle. Il a déclaré que les détracteurs du projet de loi n’avaient proposé aucune « alternative crédible ».

Alors qu’il est peu probable que les Lords refusent d’adopter le projet de loi avant le début des vacances d’été jeudi, les pairs seniors ont juré d’être « têtus » dans la confrontation parlementaire au cours des prochains jours.

Lord Newby, le chef des libéraux démocrates aux Lords, a déclaré L’indépendant: « Nous savons qu’ils sont déterminés à le faire passer avant l’été – mais nous pouvons être têtus et continuer à le renvoyer. Mes collègues sont prêts à se battre à ce sujet.

Une « option nucléaire » pour le gouvernement si les Lords refusaient de reculer est d’utiliser la loi sur le Parlement et de forcer l’adoption du projet de loi. Mais des sources travaillistes et libérales ont déclaré que cela n’en arriverait pas là.

Bien que M. Sunak s’attende à ce que le projet de loi soit adopté, l’accord visant à envoyer des migrants dans un aller simple au Rwanda s’est embourbé dans des difficultés juridiques et se retrouvera devant la Cour suprême.

Avec un arriéré de demandes d’asile au Royaume-Uni, le gouvernement cherche également à réduire le coût des factures d’hôtel en utilisant des logements alternatifs, notamment le Bibby Stockholm et d’anciennes bases militaires.

La barge Bibby Stockholm a quitté les quais de Falmouth pour Portland lundi (fil de sonorisation)

La barge devait arriver lundi dans le port de Portland, dans le Dorset, où elle abritera environ 500 demandeurs d’asile arrivant d’outre-Manche sur de petits bateaux. Le Dorset Council a reçu un financement de 2 millions de livres sterling pour couvrir le coût de la prestation de services.

Mais le n ° 10 a insisté sur le fait que le plan prouverait l’optimisation des ressources, le porte-parole officiel de Rishi Sunak déclarant lundi que les barges et les bases « économiseraient l’argent des contribuables par rapport aux dépenses en hôtels ».

La secrétaire d’État à l’Intérieur fantôme, Yvette Cooper, a suggéré que des barges géantes et des bases militaires désaffectées pourraient continuer à être utilisées par un gouvernement travailliste.

Elle a refusé d’exclure l’utilisation de logements offshore controversés – critiqués par des groupes de réfugiés et des militants comme s’apparentant à des « navires-prisonniers » – mais a insisté sur le fait que la priorité du parti travailliste serait de résorber l’arriéré d’asile afin que de tels logements ne soient pas nécessaires.

Il est venu alors que le comédien Dom Joly, déguisé en Mickey Mouse et tenant une pancarte disant « Arrêtez la détention d’enfants », a mené une manifestation de Save the Children contre le projet de loi devant le ministère de l’Intérieur dans le centre de Londres.

La manifestation a suivi des ministres critiqués pour leur décision de peindre des peintures murales de personnages de Disney, dont Mickey Mouse et Baloo du livre de la jungle, dans un centre d’accueil pour migrants du Kent.