Theresa May dénonce l’interdiction des vacances «chaotique et incompréhensible» malgré le déploiement d’un vaccin sans précédent

THERESA May a dénoncé l’interdiction de vacances «incompréhensible» du Royaume-Uni malgré le déploiement d’un vaccin qui bat le monde en Grande-Bretagne.

La critique de l’ancien Premier ministre intervient après que le Portugal a été retiré de la liste verte du Royaume-Uni, provoquant le chaos pour les vacanciers.

May a critiqué la gestion des voyages par le gouvernement lors d’un débat parlementaire sur le secteur de l’aviation Crédit : Parliamentlive.tv

Elle pense que le Royaume-Uni « prend du retard » en raison de ses restrictions de voyage draconiennes Crédit : EPA

Désormais, seuls 11 pays restent sur la liste verte, bien que la majorité d’entre eux exigent une quarantaine obligatoire à l’arrivée ou aient leurs frontières fermées aux Britanniques.

Ceci malgré le fait qu’un total de 69 743 980 personnes au Royaume-Uni ont reçu leur première dose du vaccin Covid-19.

Et plus tôt cette semaine, un million de jabs, un record, ont été réservés par des jeunes désireux de reprendre une vie normale.

Maintenant, May a averti que la Grande-Bretagne est « fermée pour affaires » et « prend du retard » dans l’UE.

Elle est même allée jusqu’à se demander si le gouvernement veut un secteur de l’aviation britannique à l’avenir « parce qu’au rythme où il va, il n’en aura pas ».

Le déploiement du vaccin au Royaume-Uni a été un énorme succès Crédit : Mercure

May dit que le Royaume-Uni recule, pas en avant Crédit : Parliamentlive.tv

Lors d’un débat parlementaire sur le secteur de l’aviation, elle a déclaré : « Un an plus tard, nous ne sommes pas plus avancés, en effet, nous avons une industrie dévastée, des emplois perdus et la Grande-Bretagne mondiale fermée aux affaires.

« Plus que de ne pas être plus en avant, nous avons reculé.

« Nous avons maintenant plus de 50 pour cent de la population adulte vaccinée – un programme merveilleux – mais nos déplacements sont plus limités que l’année dernière.

«En 2020, je suis allé en Suisse en août, en Corée du Sud en septembre, il n’y avait pas de vaccin et le voyage était possible – cette année il y a un vaccin, le voyage n’est pas possible.

« Je ne comprends vraiment pas la position du gouvernement. »

Le Portugal retiré de la liste verte Crédit : ©Graham Hunt

Elle a ajouté : « Il est incompréhensible que l’un des pays les plus vaccinés au monde soit celui qui hésite le plus à donner à ses citoyens les libertés que ces vaccinations devraient soutenir. »

Les Britanniques ont déjà été confrontés au chaos des voyages après que le Portugal, l’un des rares pays sur la liste verte du Royaume-Uni, a été retiré à court terme.

Les vacanciers frénétiques ont été contraints de raccourcir leurs voyages pour rentrer au Royaume-Uni afin d’éviter les restrictions de quarantaine, ce qui a incité les vols à atteindre des prix de 800 £.

Le gouvernement britannique a déjà averti les Britanniques d’éviter les vacances à l’étranger cet été et que les voyages dans les pays de la liste orange ne sont pas conseillés.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré que les Britanniques devraient rester chez eux cet été, car la propagation de la variante indienne a anéanti les plans de réouverture des voyages.

May a également fustigé le gouvernement, affirmant qu’il devait être « franc avec le peuple britannique » en ce qui concerne la décision de lever le verrouillage le 21 juin.

Elle a déclaré: «Nous n’éradiquerons pas Covid-19 du Royaume-Uni. Il n’y aura pas un moment où nous pourrons dire qu’il n’y aura jamais un autre cas de Covid-19 dans ce pays… «

Les commentaires de May sont intervenus alors que Boris Johnson et le président Biden se sont rencontrés un jour avant la réunion du G7 des dirigeants mondiaux à Cornwall.

Au cours de leur rencontre, le président américain a accepté de lancer un groupe de travail pour explorer les moyens d’ouvrir un couloir aérien transatlantique.