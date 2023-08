Theresa May attaque Boris Johnson pour avoir « brisé » la confiance du public dans les députés

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Theresa May a accusé Boris Johnson d’avoir « brisé » la confiance dans les députés en l’attaquant à propos du scandale Partygate et du nombre de pairs qu’il a remis à ses alliés et associés.

L’ancienne Première ministre conservatrice a également révélé qui elle blâmait pour ses échecs au Brexit – critiquant les partisans du Brexit et les partisans du Remain et fustigeant l’ancien président John Bercow pour lui avoir refusé un vote crucial.

Mme May a également imputé le résultat « décevant » des élections de 2017 aux partisans du Brexit qui ont voté travailliste et au fait que Jeremy Corbyn n’avait pas montré « assez de négativité à l’égard du Brexit » pour persuader le mur rouge de passer du côté des conservateurs.

L’ancien leader a critiqué M. Johnson pour avoir présidé la saga Partygate, qui a vu M. Johnson condamné à une amende et finalement expulsé par son propre parti l’été dernier.

« L’idée selon laquelle il existe une règle pour le public et une autre pour les députés provoque le cynisme du public et conduit de plus en plus à des accusations d’hypocrisie », a écrit Mme May dans un extrait de son nouveau livre paru dans le Horaires du dimanche.

Elle a ajouté : « En d’autres termes, pourquoi devrions-nous faire ce que vous dites alors que vous ne le faites pas vous-même ? Surtout, cela détruit tout sentiment selon lequel les députés sont des leaders dans la société.

Mme May n’a pas mentionné M. Johnson dans son entretien avec le Horaires du dimanchemais elle a suggéré que son successeur avait donné trop de pairies dans ses honneurs controversés de démission.

« Je pense qu’il est nécessaire que les Premiers ministres réfléchissent très attentivement aux chiffres qu’ils investissent dans les Lords », a-t-elle déclaré. Cela survient alors que les autorités des Lords évaluent les honneurs de la démission de Liz Truss.

Interrogée sur le Brexit, Mme May, qui a voté en faveur du Remain lors du référendum de 2016, a déclaré qu’elle avait eu du mal à convaincre les partisans du Brexit de ses motivations – affirmant qu’ils « avaient du mal à penser qu’un Remainer pourrait réellement aboutir au Brexit ».

Theresa May a annoncé sa démission en mai 2019 (PENNSYLVANIE)

Elle a expliqué que son échec à parvenir à un accord sur la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE par le biais du Parlement était dû au fait que certains faisaient passer leurs intérêts personnels avant ceux de la nation. « C’est devenu une atmosphère dans laquelle les partisans du Brexit et les partisans du Remain essayaient d’obtenir ce qui était leur objectif absolu, plutôt qu’un compromis qui conviendrait mieux à tout le monde. »

Mme May a également attaqué M. Bercow, l’ancien président qui s’est prononcé contre le Brexit depuis qu’il a quitté ses fonctions, pour lui avoir refusé un vote crucial à un moment où le DUP d’Irlande du Nord était favorable à un accord.

«Nous sommes arrivés à un point où les DUP étaient positifs», écrit-elle dans son livre. « [Mr Bercow] ne nous laisserait pas déposer la motion. Cela signifiait donc que nous ne pouvions pas avoir de débat, ni de vote, et au moment où nous l’avons fait, le DUP avait changé. [their mind].

« Il y a donc eu un moment où nous aurions pu voter en faveur du Brexit sur la base de l’accord. Il a pris une décision qui signifie que cela n’a pas eu lieu.

L’ancienne Première ministre a perdu sa majorité aux élections générales de 2017, contrainte de s’appuyer sur le DUP dans les douloureuses conséquences. Elle a déclaré que le résultat « décevant » était dû aux partisans du Brexit.

« Ce que nous n’avions pas réalisé, c’est [the Labour leader Jeremy] Corbyn n’a pas fait preuve d’une attitude suffisamment négative à l’égard du Brexit pour que les électeurs du Labour Leave décident de changer d’avis. [to the Tories]ce qu’ils ont bien sûr fait en 2019. »

Mme May a également révélé pourquoi elle avait été photographiée tenant Donald Trump dans sa main en 2017. «Je veux dire, il a en quelque sorte dit: ‘Oh, il y a une pente, donc vous devez être prudent sur la pente.’

« Maintenant, je ne sais pas si c’est parce que Melania porte toujours des talons très hauts ou non… Je me suis dit : ‘Je suis capable de descendre une pente, merci beaucoup’. »