L’ancienne Premier ministre a critiqué son successeur pour avoir menacé de passer outre aux obligations du traité britannique dans le règlement de divorce du Brexit et son incapacité à s’engager sur des objectifs de dépenses de défense et d’aide internationale.

Mme May a établi des comparaisons avec le meurtre de PC Keith Palmer lors d’un attentat terroriste devant les Chambres du Parlement en mars 2017.

«Je sais par expérience que quitter le pouvoir n’est pas facile – surtout lorsque vous sentez que vous voulez faire plus.

«Mais quiconque a l’honneur de servir dans un tel poste doit toujours se rappeler que le bureau est plus grand que l’individu.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Mme May a déclaré que l’arrivée de M. Biden à la Maison Blanche représentait une « opportunité en or » pour la Grande-Bretagne, avec le retour d’un style de présidence plus normal.