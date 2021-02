Philip Hammond était l’un des alliés politiques les plus proches de Theresa May à l’époque où elle était Premier ministre

Theresa May a confondu «obstination et héroïsme» en essayant de faire passer son accord condamné sur le Brexit au Parlement, a déclaré Philip Hammond.

Dans une interview accablante à propos de son ancien patron, Lord Hammond a déclaré que Mme May avait une « idée romantique de charger dans la vallée même si vous savez que vous allez vers une certaine défaite » alors qu’elle tentait de passer son accord sur le Brexit au milieu de l’hostilité de la sienne. fête.

L’ancienne chancelière a rappelé comment Mme May a combattu les conservateurs du Brexite, qui ont rejeté son accord lors de tours successifs de votes parlementaires, forçant finalement sa démission.

«Elle confond parfois obstination et héroïsme», dit-il.

Dans une interview avec UK in a Changing Europe, un groupe de réflexion, Lord Hammond a accusé Mme May d’avoir lancé ce qui était «presque un coup d’État» contre ses ministres restés penchés dans son discours à la conférence du Parti conservateur de 2016.

Au cours de ce discours, le Premier ministre a exclu un Brexit à la norvège ou à la Suisse, s’engageant à partir avec un nouvel accord sur mesure – ce que Lord Hammond dit être «le Brexit dans les termes les plus difficiles».

«Je me souviens juste d’avoir concentré toute mon énergie sur le maintien d’un demi-sourire rictus, et d’essayer de ne montrer aucune réaction du tout, puis de sortir de la pièce sans parler à aucun journaliste», se souvient-il.

«J’ai été complètement et totalement horrifié par ce que je ressentais comme presque un coup d’État: une définition du Brexit sans aucune consultation appropriée du Cabinet.»

Le discours se résumait à un «trou de 20 pieds» et Mme May «à partir de ce moment-là, tasse par tasse de terre à la fois, essayait de le remplir un peu pour qu’elle ne soit pas dans un tel désordre» il a dit.

L’intervention de Lord Hammond met à nu la colère du cabinet de Mme May sur les termes proposés de son accord et démontre l’étendue de la division des ministres sur la meilleure voie à suivre.

Dix-huit mois après le discours de la conférence, le plan Chequers de Mme May a perdu ses deux des Brexiteers les plus durs de son cabinet: David Davis et Boris Johnson.

Décrivant la bataille entre Mme May et le groupe de recherche européen radical comme «comme la Première Guerre mondiale», Lord Hammond a déclaré que son ancien patron «ferait quelques pas dans le sens du pragmatisme», puis «abandonnerait 90% du terrain. »Aux Brexiteers.

Ses remarques sont sa première critique majeure à l’encontre de Mme May depuis qu’il a quitté le gouvernement à la fin de son mandat en juillet 2019.

M. Johnson, son successeur, a ensuite suspendu le whip conservateur de Lord Hammond après avoir voté contre le gouvernement sur une motion visant à bloquer aucun accord.

Accusant le Parti conservateur de devenir une «faction d’extrême droite» dirigée par «des conseillers non élus, des entrants et des usurpateurs», il a démissionné aux élections de 2019.

Son service politique a été récompensé par une pairie en février 2020.

Dans son entretien, Lord Hammond a également suggéré que Mme May avait peu de croyances personnelles dans le Brexit en tant que projet politique.

En prenant le pouvoir en 2016, elle était «essentiellement une politicienne pragmatique» plutôt qu’un idéologue sur l’Europe, a-t-il déclaré.

«Je pense qu’elle aura été – elle était – très consciente du fait qu’elle avait été nominalement une Reste, bien qu’elle soit extrêmement réticente à mettre sa tête au-dessus du parapet», dit-il.

«Theresa a toujours été,« le pays et le parti d’abord, l’idéologie avant tout »».

Un porte-parole de Mme May a refusé de commenter.