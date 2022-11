Thérapies géniques et cellulaires utilisées dans le traitement

Il est important de comprendre que si vous avez un IRD et qu’il est déjà très avancé, l’introduction d’un gène normal sain ne fera pas grand-chose. Vous voulez attraper et traiter la maladie avant qu’elle ne progresse trop loin. C’est pourquoi les tests génétiques eux-mêmes sont si importants. Une fois que c’est fait, nous pouvons chercher dans tout le pays pour voir s’il y a un essai clinique disponible. Vous pouvez également vous tenir au courant des essais cliniques en cours et en recrutement aux États-Unis ou même dans le monde via https://clinicaltrials.gov.

Je pense qu’il est important de rester au top de votre santé oculaire même si vous n’avez pas vous-même d’IRD diagnostiqué mais que vous en avez des antécédents familiaux. Si recommandé par votre médecin ou votre conseiller en génétique, il est important de passer des tests génétiques pour vous assurer que vous n’êtes pas porteur et pour encourager les autres membres de la famille à se faire tester également. De cette façon, un IRD peut être récupéré le plus tôt possible.