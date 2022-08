Thérapie prometteuse si le PSA augmente après une chirurgie du cancer de la prostate

La recherche montre une nouvelle option prometteuse pour les hommes qui connaissent une augmentation du PSA après une prostatectomie radicale.



De nombreux hommes qui subissent un traitement chirurgical pour le cancer de la prostate (une prostatectomie radicale) vivent leur vie sans récidive de leur maladie. Mais 20% à 40% d’entre eux connaîtront une augmentation des taux d’antigène spécifique de la prostate (PSA) dans les 10 ans suivant l’opération. Le PSA devrait être indétectable dans le sang si la prostate a été enlevée, donc des niveaux élevés signifient que le cancer peut être réapparu. Les médecins appellent cela une rechute biochimique, et ils la traitent généralement en irradiant le lit de la prostate, là où la prostate résidait avant d’être retirée. Appelé radiothérapie du lit pelvien, ou PBRT, ce type de traitement réussit souvent à ramener le PSA à zéro pendant des années.

À présent, une grande étude montre que la PBRT est encore plus efficace lorsqu’elle est associée à d’autres traitements. Les résultats sont susceptibles de changer la donne pour les hommes qui subissent une rechute biochimique après une prostatectomie radicale.

Financé par l’Institut national du cancer, l’essai clinique de phase 3 SPPORT a été mené dans près de 300 centres médicaux aux États-Unis, au Canada et en Israël. Au total, 1 797 hommes ont été recrutés entre 2008 et 2015, tous avec des niveaux de PSA post-chirurgical compris entre 1 et 2 nanogrammes par millilitre (ng/mL).

Les sujets ont été assignés au hasard en nombre à peu près égal à l’un des trois groupes. Les hommes du groupe 1 ont reçu la PBRT seule, tandis que les hommes du groupe 2 ont reçu la PBRT combinée à quatre à six mois de thérapie de privation d’androgènes, ou ADT. (Également connue sous le nom d’hormonothérapie, l’ADT bloque la testostérone, une hormone ou un androgène qui alimente la croissance des tumeurs de la prostate.) ça commence à se répandre. Les chercheurs ont voulu savoir laquelle de ces trois stratégies est la plus efficace pour empêcher la progression de la maladie.

Résultats, effets secondaires et la suite

Selon leurs résultats, les traitements plus intensifs ont conduit à de meilleurs résultats. Un peu plus de 70 % des hommes du groupe 1 évitaient toujours la progression de la maladie après cinq ans, contre 80,3 % des hommes du groupe 2 et 87,4 % des hommes du groupe 3. Plus précisément, 145 des hommes du groupe 1 ont développé d’autres élévations du PSA. pendant la période de suivi, contre 104 hommes du groupe 2 et 83 hommes du groupe 3. Des tendances similaires ont été observées en ce qui concerne le nombre d’hommes qui ont développé des métastases ou un cancer qui devient résistant à l’hormonothérapie après avoir commencé à se propager.

Les traitements plus intensifs ont également eu plus d’effets secondaires à court terme, notamment la diarrhée. Mais les différences d’effets secondaires entre les trois groupes ont disparu après trois mois.

Les auteurs ont souligné qu’un suivi plus long est encore nécessaire pour confirmer si l’ajout de l’ADT et de la radiothérapie des ganglions pelviens à la PBRT allonge réellement la survie. De plus, l’étude n’a pas évalué une nouvelle stratégie thérapeutique pour la rechute biochimique, où les médecins utilisent de nouvelles méthodes d’imagerie pour trouver des métastases extrêmement petites dans tout le corps qu’ils traitent directement avec des radiations.

Dr Marc Garnick, professeur de médecine Gorman Brothers à la Harvard Medical School et au Beth Israel Deaconess Medical Center, et rédacteur en chef de Harvard Health Publishing Rapport annuel sur les maladies de la prostate, dit qu’il est important que les hommes comprennent que toute quantité mesurable de PSA après une prostatectomie radicale est anormale et nécessite une évaluation plus approfondie. “La plage de PSA normale traditionnelle de 0 à 4 ng/mL ne s’applique plus lorsque les hommes ont subi une ablation chirurgicale de la prostate”, dit-il. “Les preuves des avantages supplémentaires de l’ajout de l’ADT et du rayonnement pelvien au cours de cette étude sont importantes. Que cela représente une nouvelle norme de soins en cas de rechute biochimique nécessite un suivi supplémentaire.”